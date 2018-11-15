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Минское "Динамо" играет дома с лидером КХЛ. Онлайн матча

16.11.2018 19:19 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» проводит сегодня последний матч домашней серии на «Чижовка-Арене». Сегодняшний соперник «зубров» — «Автомобилист» из Екатеринбурга.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане показывают неплохой хоккей в домашней серии, но все еще очень далеки от зоны плей-офф. Впрочем, победа сегодня может позволить динамовцам покинуть последнюю строку в конференции.

Что касается «Автомобилиста», то эта команда проводит феноменальный сезон. Уральцы победили в 25 из 26 последних игр, но затем уступили два матча подряд. Прервать неудачную серию клуб из Екатеринбурга попробует в Минске. Главная проблема соперника «зубров» — травма основного вратаря команды Якуба Коваржа, который не сыграет и сегодня. Его заменит Владимир Сохатский, который пропустил в двух последних матчах девять шайб.

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А. Костицын — С. Костицын — Когалев; Хенкель — Лисовец, Казионов — Хауден — Гаврус; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Знахаренко, Литвинов — Волков — Дроздов, Павлович.

«Автомобилист»: Сохатский (Гросс); Гуркин — Вишневский, Доус — Да Коста — Секстон; Василевский — Трямкин, Белоусов — Паре — Миловзоров; Егоршев — Бодров, Гареев — Торченюк — Голышев; Переляев, Чесалин — Грачев — Литовченко, Рассейкин.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" проводит сегодня последний матч домашней серии на "Чижовка-Арене". Сегодняшний соперник "зубров" - "Автомобилист" из Екатеринбурга.
 
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