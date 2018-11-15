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Министр МВД сказал, что бывшие осужденные отлично работают в селе
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Сегодня, 16 ноября, в «Хутор-Агро» отметили Дожинки – работников этого хозяйства министр МВД Игорь Шуневич приехал поздравить лично, все потому, что это не обычное село, а подшефное хозяйство МВД, в котором принудительно (и не только) работают бывшие осужденные на благо МВД,
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Сегодня, 16 ноября, в «Хутор-Агро» отметили Дожинки – работников этого хозяйства министр МВД Игорь Шуневич приехал поздравить лично, все потому, что это не обычное...
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