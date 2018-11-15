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Министр МВД сказал, что бывшие осужденные отлично работают в селе

16.11.2018 18:56 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 16 ноября, в «Хутор-Агро» отметили Дожинки – работников этого хозяйства министр МВД Игорь Шуневич приехал поздравить лично, все потому, что это не обычное село, а подшефное хозяйство МВД, в котором принудительно (и не только) работают бывшие осужденные на благо МВД, пишет TUT.by. 

«Сегодня к празднику тружеников села мы причисляем и себя – ведь наш эксперимент удался! Задача была непростая и с организационной точки зрения, и с практической. Но мы вместе преодолели все проблемы! Теперь мы знаем доподлинно, насколько тяжел труд на земле, и я благодарю всех, кто причастен к созданию и процветанию нашего самого молодого «милицейского» подразделения!»,  – сказал Шуневич. 

Напомним, в «Хутор-Агро» работают бывшие осужденные, а также принудительно отправленные на реадаптацию в ЛТП. Все, что производится на хуторе, используется исключительно для нужд уголовно-исполнительной системы МВД. Как отмечают в ведомстве, если сначала «Хутор-Агро» в шутку называли «первым милицейским подразделением с сельхозуклоном», то сегодня это «образцовое предприятие ведомства». По программе ресоциализации в хозяйство были направлены более 60 человек из ЛТП и восемь осужденных.

 
 
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Сегодня, 16 ноября, в «Хутор-Агро» отметили Дожинки – работников этого хозяйства министр МВД Игорь Шуневич приехал поздравить лично, все потому, что это не обычное...
 
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