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Горнолыжные курорты Сочи на новогодних каникулах примут около 360 тысяч человек

16.11.2018 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Горнолыжные курорты Красной Поляны (Сочи) в предстоящие новогодние каникулы примут около 360 тыс. туристов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев журналистам в пятницу.

"В новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. В этом сезоне номерной фонд будет загружен под 100%", - подчеркнул глава региона.

По его словам, на горных курортах Сочи, горнолыжный сезон на которых стартует в начале декабря, будет открыто почти 60 канатных дорог общей протяженностью 153 километра.

"На Красной Поляне для гостей будет предусмотрена масса зимних активностей, в том числе маршруты по зимним эко-тропам, ски-туры. Особое внимание в юбилейный горнолыжный сезон будет уделено культурной программе", - пояснил губернатор.

В.Кондратьев добавил, с конца ноября будет работать ставший уже традиционным оперативный штаб. "Задача оперативного штаба - координация работы всех служб, которые отвечают за комфортный отдых гостей. Это и безопасность, и транспорт, и санитарное состояние курортов и работа объектов питания", - сказал глава региона.

 
 
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Горнолыжные курорты Красной Поляны (Сочи) в предстоящие новогодние каникулы примут около 360 тыс. туристов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин...
 
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