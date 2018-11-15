Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси

Россельхознадзор с 16 ноября снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это ОАО "Молоко" (Витебск) и ООО "Славинпродукт" (производство мяса).

Поступающая с них продукция поставлена под усиленный лабораторный контроль: специалисты Россельхознадзора будут отбирать для лабораторных исследований не менее 10 проб. В случае с ОАО "Молоко" исследования будут проводиться на выявление остатков лекарственных средств - антигельминтиков (альбендазол сульфон), с ООО "Славинпродукт" - на выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине.

Кроме того, сохраняется запрет на поставки с ООО "Молоко" молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Этот запрет был введен с 6 июня 2018 года.

Россельхознадзор также уточняет, что поставляемая с этих предприятий продукция должна быть выработана не ранее 16 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение об отмене введенных ранее ограничений принято с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, говорится в сообщении.