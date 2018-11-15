ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси

16.11.2018 18:00 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор с 16 ноября снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это ОАО "Молоко" (Витебск) и ООО "Славинпродукт" (производство мяса).

Поступающая с них продукция поставлена под усиленный лабораторный контроль: специалисты Россельхознадзора будут отбирать для лабораторных исследований не менее 10 проб. В случае с ОАО "Молоко" исследования будут проводиться на выявление остатков лекарственных средств - антигельминтиков (альбендазол сульфон), с ООО "Славинпродукт" - на выявление бактерий группы кишечной палочки в говядине.

Кроме того, сохраняется запрет на поставки с ООО "Молоко" молочной продукции в таре объемом более 2,5 литра. Этот запрет был введен с 6 июня 2018 года.

Россельхознадзор также уточняет, что поставляемая с этих предприятий продукция должна быть выработана не ранее 16 ноября 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение об отмене введенных ранее ограничений принято с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, говорится в сообщении.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор с 16 ноября снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси. Как сообщает служба, это ОАО "Молоко" (Витебск) и ООО "Славинпродукт"...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теория везения, или как повысить свою удачливость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика