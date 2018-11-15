Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси проводят проверка в отношении жителя столицы, который подозревается в совершении мошеннических действий в отношении граждан, сообщили в МВД.

"Минчанин входил в доверие к жертвам и под предлогом решения различных вопросов в государственных органах выманивал деньги. Для большей убедительности он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Нередко и сам мог представляться сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Деньги, как правило, передавались в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до $8 тыс. В последующем никаких действий по исполнению взятых обязательств мужчина, естественно, не выполнял.









Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного гражданина просят обращаться в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Телефон дежурной части ГУБОПиК МВД: +375 17 218-78-45, velcom +375 29 149-99-71, МТС +375 29 767-67-28.

Согласно примечания к статье 431 УК Республики Беларусь (дача взятки), лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.