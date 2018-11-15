ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция разыскивает жертв мошенника-"решалы"

16.11.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси проводят проверка в отношении жителя столицы, который подозревается в совершении мошеннических действий в отношении граждан, сообщили в МВД.

"Минчанин входил в доверие к жертвам и под предлогом решения различных вопросов в государственных органах выманивал деньги. Для большей убедительности он уверял в наличии широкого круга знакомых должностных лиц, в том числе в силовых структурах. Нередко и сам мог представляться сотрудником правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Деньги, как правило, передавались в несколько этапов. В некоторых случаях сумма доходила до $8 тыс. В последующем никаких действий по исполнению взятых обязательств мужчина, естественно, не выполнял.

Милиция разыскивает жертв мошенника-"решалы"
Милиция разыскивает жертв мошенника-"решалы"
Милиция разыскивает жертв мошенника-"решалы"

Граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного гражданина просят обращаться в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Телефон дежурной части ГУБОПиК МВД: +375 17 218-78-45, velcom +375 29 149-99-71, МТС +375 29 767-67-28.

Согласно примечания к статье 431 УК Республики Беларусь (дача взятки), лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК МВД Беларуси проводят проверка в отношении жителя столицы, который подозревается в совершении мошеннических действий в отношении граждан,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьница заявила об ограблении, чтобы получить новый телефон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика