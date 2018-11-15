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Молдавский парламент призвал Генпрокуратуру принять меры по борьбе с незаконным финансированием оппозиции

16.11.2018 17:57 — Разное | Интерфакс  
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Парламент Молдовы рекомендовал Генеральной прокуратуре провести расследование по связи европейского фонда "Open dialog" с молдавской оппозицией, говорится в постановлении, принятом в пятницу голосами парламентского большинства.

Следственная парламентская комиссия была создана месяц назад по инициативе правящей Демократической партии, чтобы расследовать случаи "вмешательства фонда Оpen Dialog во внутренние дела Молдовы и финансирования молдавских партий".

В принятом по итогам обсуждения постановлении, Генпрокуратуре рекомендуется "рассмотреть эти вопросы сквозь призму предательства родины, а также предпринять меры по борьбе с незаконным финансированием молдавских партий".

Председатель созданной парламентом специальной комиссии по расследованию этого случая Игорь Время сказал, что комиссия приглашала лидеров "Платформы DA" и Партии действия и солидарности (PAS) Андрея Нэстасе и Майю Санду, чтобы выяснить, знали ли они об источниках финансирования "Оpen Dialog", с которым они сотрудничали. Однако лидеры проевропейской оппозиции отказались участвовать в заседаниях комиссии, так как они проводились в закрытом режиме.

По словам И.Время, "Оpen Dialog" и ее учредитель Людмила Козловская получали финансирование от ряда предприятий, связанных с Министерством обороны России, в частности 180 тыс. злотых ($47 тыс.) фонд получил от директора предприятия из Санкт-Петербурга, которое поставляет продукцию ВМФ России.

"Еще одним важным источником финансирования Оpen Dialog является казахстанский олигарх Мухтар Аблязов, который считается одним из главных клиентом фонда, получающим услуги по лоббированию. М.Аблязов обвинен в краже $5 млрд. из Украины и Казахстана", - сказал И.Время.

Председатель комиссии сказал, что "Оpen Dialog" также занимается лоббизмом в пользу предпринимателя Вячеслава Платона, который осужден в Молдовы за финансовые махинации, "занимался подрывом имиджа Молдовы на международной арене и способствовал прекращению внешнего финансирования республики со стороны ЕС".

"Расследования компетентных органов из Молдовы, в партнерстве с иностранными службами по поводу деятельности "Оpen Dialog" подтверждают утверждения, появившиеся в общественном пространстве в адрес Людмилы Козловской и ее неправительственной организации, о том, что она участвовала в подрывной деятельности против государственных институтов Молдовы. Первый анализ за авторством фонда, который затрагивает РМ, проведен в ноябре 2016 г., а уже в декабре фонд предпринял меры по созданию образа жертвы для Вячеслава Платона", - отметил он.

По его словам, "Оpen Dialog" приветствовал решение о приостановлении внешнего финансирования для Молдовы со стороны ЕС и просил пересмотреть Соглашение об ассоциации между РМ и ЕС в связи с ростом количества случаев нарушения демократических принципов и прав человека в Молдове, а также срочно прекратить уголовное преследование в отношении В.Платона.

"Вся эта информация позволяет констатировать, что "Оpen Dialog" и Людмила Козловска занимались лоббированием интересов Платона в обмен на финансирование через оффшорные компании, связанные с российским "Ландроматом" и банковской кражей в Молдове. Существует достаточно доказательств, что оба этих события режиссированы спецслужбами России", - заявил депутат.

И.Время настаивал на том, что "Платформа DA" и PAS получали финансирование от фонда "Оpen Dialog", который, в свою очередь, "действовал в интересах российских спецслужб". При этом председатель комиссии не привел ни единого примера, кроме случая, когда лидерам двух партий были куплены билеты из Кишинева в Брюссель для участия в конференции, организованный Европейским парламентом.

В начале заседания депутатам был роздан отчет комиссии, который состоял из открытой и закрытой части. Председатель парламента Андриан Канду попросил депутатов ознакомиться с отчетом и вернуть секретную часть обратно секретариату по окончанию заседания, а также отметил, что депутаты не имеют права копировать конфиденциальную часть доклада.

В работе комиссии участвовали только представители Демпартии и Партии социалистов, в то время как депутаты от других фракций изначально отказались участвовать в расследовании, считая его "попыткой властей оказывать давление на оппозицию". В то же время, социалисты не участвовали в обсуждении в парламенте, а представитель их фракции не выступил по итогам обсуждения.

 
 
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Парламент Молдовы рекомендовал Генеральной прокуратуре провести расследование по связи европейского фонда "Open dialog" с молдавской оппозицией, говорится в...
 
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