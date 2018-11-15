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Как правильно краситься во время простуды

16.11.2018 17:49 — Разное | Интерфакс  
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Спокойно переболеть дома, заразившись простудой, получается не всегда. А "выходить в люди" хочется красивой и в таком состоянии. К сожалению, наносить макияж во время простуды очень непросто - кожа шелушится, глаза слезятся, губы трескаются, нос опухает и краснеет.

Однако есть ряд правил, которые облегчат нанесение макияжа и помогут добиться хорошего эффекта.

Подготавливаем кожу

При простуде кожа сохнет и шелушится. Пилинг - не лучшее решение, так как только усугубляет проблему, дополнительно раздражая, травмируя кожу. 

Используйте увлажняющий крем, а на покрасневшие участки аккуратно нанесите сыворотки и лосьоны.

Также хороший результат даст питательная увлажняющая маска в паре с увлажняющими патчами под глаза.

Добиваемся ровного тона кожи

Кожа во время болезни становится бледной, либо, наоборот, на ней появляются покраснения, а под глазами - темные круги.

Замаскировать неровность тона кожи можно при помощи палетки с консилером. На покраснения наносим зеленый тон, а под глаза - оранжевый. 

Плотные тональные крема не подойдут, вместо них лучше использовать легкие флюиды с матирующим эффектом, а поверх - пудру. На шелушащиеся участки лучше вообще не наносить никаких средств - это только подчеркнет изъяны.

Добиваемся здорового румянца

Достаточно пары штрихов румянами на "яблочках" щечек и их тщательной растушевки, чтобы скрыть нездоровую бледность кожи. Оттенки лучше выбирать нежные персиковые.

Красим глаза

Перед тем, как приступать к макияжу в области глаз, закапайте их сосудосужающими каплями. Они снимут покраснение.

Избегайте перламутровых теней и карандашей, косметики фиолетового, розового, сиреневого, синего и зеленого тонов - они только подчеркнут болезненный вид. Лучше всего подойдут золотистые, коричневые и бежевые оттенки.

Стрелочки прорисуйте водостойкой подводкой коричневого или темно-серого тона. Черный не подойдет.

Тушь так же нужна водостойкая.

Красим губы

Губы во время болезни тоже шелушатся и трескаются. До выздоровления пользуйтесь питательными бальзамами, блесками спокойных нюдовых оттенков и гигиенической помадой. Матовые и яркие помады пока придется отложить.

Если выскочит герпес - исключите любые помады. Болячку мажьте лечебной мазью. Сделать герпес менее заметным поможет корректор.

 
 
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Спокойно переболеть дома, заразившись простудой, получается не всегда. А "выходить в люди" хочется красивой и в таком состоянии. К сожалению, наносить макияж во...
 
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