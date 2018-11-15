«Уничтожим капитализм!» Приговоренного к «химии» ивацевичского анархиста оштрафовали за репосты





Владислав Середа. Фото: «Гарадзенская Вясна»





«весновцы» , Ивацевичский анархист Владислав Середа признан виновным в распространении экстремистских материалов. В суд он пришел в байке с надписью «Уничтожим капитализм!» Как сообщают, Ивацевичский анархист Владислав Середа признан виновным в распространении экстремистских материалов. В суд он пришел в байке с надписью «Уничтожим капитализм!»









В настоящее время он находится в Гродно на «химии»: был осужден за драку в Березе, как утверждает анархист, с неонацистами.





Жителя Ивацевичей обвиняли в репосте ВКонтакте трех сообщений: об акции московских анархистов, а также об акциях против так называемого декрета «о тунеядстве».





Судья Елена Толстик-Самойло присудила ему штраф в размере 15 базовых величин (367,5 рублей).



