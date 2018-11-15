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«Уничтожим капитализм!» Приговоренного к «химии» ивацевичского анархиста оштрафовали за репосты
16 ноября в суде Октябрьского района Гродно завершился очередной процесс за перепост в социальной сети.
Владислав Середа. Фото: «Гарадзенская Вясна»
Как сообщают
В настоящее время он находится в Гродно на «химии»: был осужден за драку в Березе, как утверждает анархист, с неонацистами.
Жителя Ивацевичей обвиняли в репосте ВКонтакте трех сообщений: об акции московских анархистов, а также об акциях против так называемого декрета «о тунеядстве».
Судья Елена Толстик-Самойло присудила ему штраф в размере 15 базовых величин (367,5 рублей).
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16 ноября в суде Октябрьского района Гродно завершился очередной процесс за перепост в социальной сети.
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