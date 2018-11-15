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«Уничтожим капитализм!» Приговоренного к «химии» ивацевичского анархиста оштрафовали за репосты

16.11.2018 19:39 — Разное | Партизан  
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16 ноября в суде Октябрьского района Гродно завершился очередной процесс за перепост в социальной сети.


Владислав Середа. Фото: «Гарадзенская Вясна»

Как сообщают «весновцы», Ивацевичский анархист Владислав Середа признан виновным в распространении экстремистских материалов. В суд он пришел в байке с надписью «Уничтожим капитализм!»


В настоящее время он находится в Гродно на «химии»: был осужден за драку в Березе, как утверждает анархист, с неонацистами.

Жителя Ивацевичей обвиняли в репосте ВКонтакте трех сообщений: об акции московских анархистов, а также об акциях против так называемого декрета «о тунеядстве».

Судья Елена Толстик-Самойло присудила ему штраф в размере 15 базовых величин (367,5 рублей).


 
Теги: Гродно
 
 
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16 ноября в суде Октябрьского района Гродно завершился очередной процесс за перепост в социальной сети.
 
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