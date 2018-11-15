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Кирилл Релих о бое с Валерием Меладзе: «Мы бы сделали всё красиво»

16.11.2018 19:11 — Разное | Партизан  
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Боксер Кирилл Релих недавно защитил свой титул в первом полусреднем весе. После успеха он нарасхват, но в интервью корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой признался: популярность и слава белорусским боксерам не светит.

Кирилл Релих о бое с Валерием Меладзе: «Мы бы сделали всё красиво»
Кирилл, ваш крайний бой выдался очень ярким. При выигрыше чего больше: радости от победы или боли от пропущенных ударов?

Кирилл Релих, чемпион мира по боксу по версии WBA: 
В этом бою пропустил достаточно много ненужных ударов. Но боль начинает приходить уже после поединка, когда начинаешь отдыхать. А так чувствуешь только радость.

О бое с Трояновским: «У него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю»  

По оценкам Эдуард Трояновский – один из тяжелейших соперников для вас, а по вашим ощущениям, с кем было тяжелее всего? 

Наверное, соглашусь с оценками, с Эдуардом и было тяжелее всего. У него любительский стиль, у него непрофессиональная манера бокса, которую я не люблю. Пришлось боксировать 12 раундов в любительском стиле, а это не самое приятное занятие для меня.

И что чувствует человек, которому предстоит получить около ста ударов за вечер?

Почему именно сто? Просто защищайся и получишь меньше. А что чувствуешь? Не думаешь об этом вообще.

«Я не сторонник женского бокса»

Существует множество приверженцев того, что бокс – это не женское дело. Как вы к этому относитесь?

Я тоже как-то не сторонник женского бокса. Видел бои девушек, но это зрелище не впечатлило.

Не впечатлило по технике или сам факт девушки в ринге?

Вообще, в целом, когда девушки друг друга бьют, как-то не захватывает.

А вот на Западе хватает женщин, которые яро борются за равные права с мужчинами, как вы относитесь к феминисткам?

Как говорилось в одном фильме: «Если вы хотите быть наравне с мужчинами, тогда не удивляйтесь, если будете получать по лицу».  На мой взгляд, в этой борьбе за равные права должна быть какая-то грань. Если уж на то пошло, абсолютно равные права, тогда и абсолютно равные обязанности, например, пойти в армию.

Хорошо, тогда представим такую ситуацию: вот ринг, в нём девушка, по всем стандартам она подходит для боя с вами, только одно «но» – это девушка, и вам нужно выходить против неё, бой состоится?

Думаю, что нет. Надеюсь до такого, по крайней мере, в моей карьере, не дойдёт.

После завершения спортивной карьеры уйдёт в политику?

Николай Валуев, Виталий Кличко – все они по завершении карьеры ушли в политику. Как думаете, что заставляет боксёров заняться именно этим делом?

Наверное, желание что-то изменить хотя бы в своей стране, в своём государстве.

А вы по окончанию карьеры не думали пойти в Палату представителей?

Для начала мне нужно окончить университет, чтобы получить соответствующие образование.

Я думаю, это не проблема.

Тем не менее, это уже другой виток жизни, о котором я пока не думал.

И всё же, снова представим ситуацию: всё сложилось и вы в Палате представителей, с каких законопроектов начнёте?



Такой каверзный вопрос, честно, даже и не знаю, с чего бы я начал. Мыслей очень много. Но, для начала, туда нужно ещё попасть, а после уже разбираться.

Хотя бы, с какой сферы начнёте: спортивной или, к примеру, социальной или культурной?

Наверное, больше с социальной, конечно, и про спорт бы не забыл. Но акцент на социальной, важнее сделать жизнь народа лучше. Причём не через 5 или 10 лет, а именно сейчас, на данный момент.

А если отойти от этого, ещё не думали, в каком направлении будете работать по завершению карьеры?

Планов, конечно, много. Всё будет зависеть от того, когда и с каким бюджетом завяжу со спортом.

«Я замкнутый, спокойный, живу исключительно в своём мире»

Назвали бы себя эмоциональным человеком?

Да нет, не сказал бы. Я больше замкнутый, спокойный, сказал бы, что живу где-то исключительно в своём мире.

А в ринге?

Сейчас тоже становлюсь более спокойным: выхожу, делаю любимую работу и получаю от этого удовольствие. А вот раньше – да, эмоции меня перехлёстывали, и из-за этого возникали проблемы с дисциплиной.

Насколько сложно от этого уйти?

Всё это приходит с возрастом, поэтому сейчас держать свои эмоции под контролем не сильно сложно.

А в целом характер, который вы показываете в ринге, от характера в жизни сильно отличается?

 «Чем тяжелее тебе, тем лучше в дальнейшем для победы»

Думаю, да, сильно. В жизни я абсолютно другой, спокойный, менее агрессивный.

«Быть хорошим боксёром – 30% успеха, остальные 70% – психология»

На обывательском уровне бокс воспринимается как драка с определёнными правилами. На ваш профессиональный взгляд, что отличает бокс от обычного махания кулаками, может, какая-то своя философия?


Бокс – это не драка, это искусство. Ты должен принять решение за сотую долю секунды, так что это точно не драка, и здесь всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Кстати, бывает же, когда в ринге  вместо боя начинается драка. Как вы понимаете, что ситуация выходит из-под контроля?

Даже не знаю, как объяснить. Бывает, парни решают зарубиться, дело закончится тем, что упадёт либо один, либо второй, главное – не переставать боксировать.

А вопрос психологии, ведь для победы мало быть хорошим боксёром?

Быть хорошим боксёром – это только 30% успеха, остальные 70% – это как раз и есть психология.

Что важнее: проанализировать соперника или самому настроится?

И то, и другое. Должен быть готов и физически, и морально, чтобы качественно выполнить свою работу.

«На районе прозвище «царь»

У вас несколько прозвищ, и каждое из них давали тренеры, а как бы вы сами себя назвали?

На районе прозвище просто «царь». А так, дали и дали прозвище, смысл что-то менять, меня всё устраивает.

Но их два. Одно официальное, а второе дали в Англии, какое ближе?

Ближе? Наверное, то, которое дали на районе, я как-то ближе к народу.

О зарплате

Всех всегда интересует вопрос зарплат. Я не буду спрашивать про конкретные цифры. Но в какой профессии вы бы смогли заработать примерно столько же?

А профессию в нашей стране?

Давайте пока в нашей.

Даже не знаю, мне кажется, в нашей стране таких вакансий нет.

А не в нашей?

Если где-то есть нефтяная вышка…

«Я бы изъявил желание поработать со сборной, смог бы привнести что-то новое»

Белорусский бокс – дело достаточно проблематичное, чего нам не хватает для стабильного «хорошо»?

Я бы сказал, что у нас всё слишком хорошо. Есть большое количество школ, залов, есть много парней, которые стремятся и хотят чего-то добиться. Могу сказать, что надо менять сохранившиеся советские устои, тренерский состав. Дать дорогу молодым, допустим, я бы изъявил желание поработать со сборной. На фоне своего опыта, знания организации зарубежного тренировочного процесса, смог бы привнести что-то новое. Конечно, сейчас в эпоху интернета, открыл, посмотрел, что и как делается в одной сборной, в другой, и кажется, делай то же самой и всё. Но есть и индивидуальный психологический подход к каждому спортсмену. И если ты 2-3 недели поработал с человеком по программе, которую видел в интернете, это не будет работать.

Омолодить тренерский штаб, а популяризация? Ведь если мы сейчас выйдем на улицу и попросим назвать белорусских боксёров, вряд ли услышим много фамилий.  

Я думаю, мы вообще никаких имён не услышим.

Однако, к примеру, Домрачеву знают все.

В белорусском боксе и олимпийских чемпионов нет. Нужны победы на высокоранговых соревнованиях, тогда и уровень популярности значительно вырастет.   

Тренеры, популяризация и этого хватит, чтобы бокс стал национальным видом спорта?

Конечно же, должны быть и спортсмены. В принципе, можно сделать, как делают многие – пригласить зарубежных спортсменов, это не проблема. А так, у нас всего хватает, чтобы идти в элиту мирового бокса. Даже слишком «всего хватает», может, именно в этом и проблема. Допустим мне неудобно тренироваться в зале, где всё вылизано, вышколено. Я люблю рабочую обстановку: пыль, пот, грязь.

Звёзды в тепличных условиях не растут?

Абсолютно, в этом виде спорта точно нет.

В белорусском боксе только один промоутер, как считаете, это хорошо или плохо?

Не знаю, почему плохо? У нас не такая большая страна, и одного вполне хватает, да и боксёров не так много, поэтому одного вполне достаточно.

О работе в детском саду: «Если со своими можно договориться, то с чужими ­– без шансов»       

А дальше хочу вам задать несколько вопросов, скажем так, от блондинки, поэтому постарайтесь ответить как-нибудь отвлечённо.
Было ли у вас когда-нибудь желание кого-то убить или покалечить?

Хороший вопрос, никогда не задумывался об этом, приеду домой – поразмышляю. А вообще, у меня такой характер: чуть-чуть позлился, отпустило и дальше жизнь прекрасна.

К какому врачу боксёры обращаются чаще всего?

Наверное, к хирургу.

С чем, что вылетает в первую очередь?

Руки, локти плечи – наш рабочий инструмент.

А как же стереотип про зубы?

Это у плохих боксёров такой стереотип.

У вас двое детей, смогли бы работать воспитателем в детском саду?

Нет, это точно нет.

Почему?

Дети – это всегда непредсказуемость. Если ещё со своими можно как-то договориться, то с чужими ­– без шансов.

«Какие уже драки, я семейный человек»

Сколько человек должно быть в подворотне, чтобы у вас и прикурить нашлось, и телефон был позвонить?

Слава Богу, по подворотням не хожу уже давно. Но до этого всегда старался, да и сейчас стараюсь, по максимуму избегать конфликтов. Конечно, были ситуации, когда всё, прижали к стенке, но чуть что, я быстро бегаю.

То есть чисто легкоатлетические данные?

Конечно. Какие уже драки, я уже семейный человек, можно сказать, уже стар для этого. Зато, словом или взглядом могу разрешить ситуацию.    

Насколько важно сохранять суровое лицо в ринге, и насколько долго получается его сохранять?

Да, это же абсолютно неважно, суровое лицо или нет. Тем более, всегда уважительно отношусь к сопернику, никогда не включаю, прости за грубость, «бычку». Наоборот, всегда улыбаюсь, стараюсь быть на позитиве. Вот будет суровое выражение, дадут тебе по лицу – и пропадёт суровое лицо.   

О татуировках, рефери и любимом певце Валерии Меладзе

Как-то говорили, чтобы завестись перед боем, обзываете себя. Какими словами?

Здесь слова бывают разные. Но действительно, бывает такое, что приходишь, и перед боем начинается какая-то хандра, тогда начинаешь себе говорить: «Давай-ка, братик, вставай, работай, чего ты расслабился»?

Сколько татуировок нужно боксёру для полного счастья?

Я уж точно не задумывался, сколько их нужно. Все мои были сделаны лет в 16-17, а теперь с годами понимаешь, что пришло время всё это исправлять.

Есть желание вывести?

Вывести уже не получится, слишком сложный процесс. Проще сделать что-то более качественное и красивое.

Было ли когда-нибудь желание ударить рефери?

Нет, абсолютно никогда. Всегда веду бой чисто, и судьи лишь минимально вмешиваются.

И напоследок. Видела, один из ваших любимых певцов – Валерий Меладзе. А если он вас вызовет на бой, поднимется рука?

А почему нет? Легко. Тут бы уже бой состоялся, но сделали бы всё красиво – победила бы дружба.     


 
 
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Боксер Кирилл Релих недавно защитил свой титул в первом полусреднем весе. После успеха он нарасхват, но в интервью корреспонденту СТВ Наталье Федорцовой...
 
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