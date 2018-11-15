ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Школьница выдумала разбойное нападение, чтобы получить новый мобильник

16.11.2018 19:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Снимок из архива. Фото: pixabay.com&#8203;
Школьница из Гродно выдумала разбойное нападение, чтобы получить новый мобильный телефон.

Официальная представительница Октябрьского РУВД Гродно Марина Белко информирует, что происшествие случилось днем ​​14 ноября. В милицию позвонил мужчина, сообщивший о нападении неизвестного на девочку из соседней квартиры. Злоумышленник угрожал ножом и отнял у школьницы ценные вещи.

На место прибыли милиционеры, в том числе омоновцы. Перепуганная 10-летняя девочка рассказала им о случившемся. По ее словам, мужчина, подошедший к ней на улице, забрал небольшую сумму денег, связку ключей, кнопочный телефон и серьги. Школьница показала место, где все случилось, направление, в котором побежал злоумышленник, назвала его приметы. При этом она плакала.

Милиционеры начали поиск, опрашивали свидетелей, просматривали записи камер видеонаблюдения, проверяли лиц, ранее имевших проблемы с законом. Отмечается, что сначала у них не было никаких сомнений в правдивости слов потерпевшей. Тем более что она "характеризуется исключительно с положительной стороны". В какой-то момент, "исходя из служебного опыта по раскрытию преступлений", у оперативников появились сомнения по поводу реальности нападения. Вскоре девочка призналась, что все выдумала. Она сказала, где выбросила свои вещи, и их там нашли. По словам школьницы, она надеялась, что родители купят ей новый мобильный телефон.

Теперь по факту происшествия проводится проверка. Поведение девочки рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Из-за возраста привлечь ее к ответственности не могут. Пока неизвестно, ждет ли какая-либо административная ответственность ее родителей.

Кстати, в Гродно в тот же день произошел похожий случай. 12-летний мальчик потерял 5 рублей и побоялся в этом признаться матери. Он сказал, что на него напали подростки, которые его избили и забрали деньги. Записи камер видеонаблюдения помогли милиции установить, что нападения не было.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Школьница из Гродно выдумала разбойное нападение, чтобы получить новый мобильный телефон.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеисты "Гомеля" с победы стартовали в Континентальном кубке во Франции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика