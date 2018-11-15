Школьница выдумала разбойное нападение, чтобы получить новый мобильник

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Официальная представительница Октябрьского РУВД Гродно, что происшествие случилось днем ​​14 ноября. В милицию позвонил мужчина, сообщивший о нападении неизвестного на девочку из соседней квартиры. Злоумышленник угрожал ножом и отнял у школьницы ценные вещи.На место прибыли милиционеры, в том числе омоновцы. Перепуганная 10-летняя девочка рассказала им о случившемся. По ее словам, мужчина, подошедший к ней на улице, забрал небольшую сумму денег, связку ключей, кнопочный телефон и серьги. Школьница показала место, где все случилось, направление, в котором побежал злоумышленник, назвала его приметы. При этом она плакала.Милиционеры начали поиск, опрашивали свидетелей, просматривали записи камер видеонаблюдения, проверяли лиц, ранее имевших проблемы с законом. Отмечается, что сначала у них не было никаких сомнений в правдивости слов потерпевшей. Тем более что она. В какой-то момент,, у оперативников появились сомнения по поводу реальности нападения. Вскоре девочка призналась, что все выдумала. Она сказала, где выбросила свои вещи, и их там нашли. По словам школьницы, она надеялась, что родители купят ей новый мобильный телефон.Теперь по факту происшествия проводится проверка. Поведение девочки рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Из-за возраста привлечь ее к ответственности не могут. Пока неизвестно, ждет ли какая-либо административная ответственность ее родителей.Кстати, в Гродно в тот же день произошел похожий случай. 12-летний мальчик потерял 5 рублей и побоялся в этом признаться матери. Он сказал, что на него напали подростки, которые его избили и забрали деньги. Записи камер видеонаблюдения помогли милиции установить, что нападения не было.