Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и график контактов

Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество и график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Обсужден график предстоящих контактов», – указано в сообщении.

Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

В частности, российский лидер проинформировал собеседника о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября.

Кроме того, политики обсудили и некоторые актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.