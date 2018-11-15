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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и график контактов

16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество и график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Обсужден график предстоящих контактов», – указано в сообщении.

Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым.

В частности, российский лидер проинформировал собеседника о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября. 

Кроме того, политики обсудили и некоторые актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.  



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Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.
 
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