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Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество и график контактов
16.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество и график предстоящих контактов, сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронут ряд актуальных вопросов российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках многосторонних объединений на евразийском пространстве. Обсужден график предстоящих контактов», – указано в сообщении.
Также состоялся телефонный разговор Владимира Путина с его
В частности, российский лидер проинформировал собеседника о своих контактах в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре 13-15 ноября.
Кроме того, политики обсудили и некоторые актуальные вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, сообщили в Кремле.
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Президенты России и Беларуси провели телефонный разговор.
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