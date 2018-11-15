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На Могилевской трассе грузовик насмерть сбил водителя, который на обочине покупал "стеклоомывайку"
На Могилевской трассе грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя другой машины. Тот на обочине покупал стеклоомывающую жидкость,
Водитель грузовика, двигаясь по Могилевской трассе в направлении поселка Сосны сбил вышедшего из авто водителя. Мужчина хотел приобрести стеклоомывающую жидкость и съехал на обочину. Там торговали этой жидкостью, пояснили в ГАИ.
«В момент, когда покупатель наклонился в сторону проезжей части, чтобы взять бутылку с жидкостью (хотел оценить товар), был совершен наезд. Мужчина скончался на месте. После наезда грузовик совершил столкновение с припаркованным авто потерпевшего», — сказано в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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На Могилевской трассе грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя другой машины. Тот на обочине покупал стеклоомывающую жидкость.
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