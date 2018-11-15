На Могилевской трассе грузовик насмерть сбил вышедшего из машины водителя другой машины. Тот на обочине покупал стеклоомывающую жидкость, сообщили в ГАИ.



Фото: t.me/gaiminsk

Водитель грузовика, двигаясь по Могилевской трассе в направлении поселка Сосны сбил вышедшего из авто водителя. Мужчина хотел приобрести стеклоомывающую жидкость и съехал на обочину. Там торговали этой жидкостью, пояснили в ГАИ.

«В момент, когда покупатель наклонился в сторону проезжей части, чтобы взять бутылку с жидкостью (хотел оценить товар), был совершен наезд. Мужчина скончался на месте. После наезда грузовик совершил столкновение с припаркованным авто потерпевшего», — сказано в сообщении.



Фото: t.me/gaiminsk

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь, специалист управления ГКСЭ по Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.