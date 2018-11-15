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Праздник для работников учхоза БГСХА – ВИДЕО
16.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Коллектив РУП «Учхоз БГСХА» вчера праздновал День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Смотрите наше видео из актового зала детской школы искусств и вокально-хорового мастерства.
Большой фоторепортаж с этого праздничного мероприятия
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Коллектив РУП «Учхоз БГСХА» вчера праздновал День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Смотрите наше видео из актового зала...
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