ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

16.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

16 ноября в Несвиже прошло мероприятие, посвященное Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь и Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

Организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Безопасные дороги» совместно с Белорусской общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, при поддержке СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

В этот день мероприятие началось в храме Вознесения Господня, где был отслужен молебен в память о тех, кто погиб в ДТП.

Мероприятия продолжились в Несвижском замке Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Здесь, в одном из залов дворца, перед участниками с приветственным словом выступили представители благотворительного фонда «Безопасные дороги». Они рассказали о проектах и планах фонда, в том числе о проведении в стране 18 ноября Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

Перед присутствующими также выступили ветераны МВД.

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

Позже в торжественной обстановке молодым водителям Минской области вручили водительские удостоверения. Их поздравили с новым статусом и пожелали безопасных дорог в будущем.

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

Для всех участников артисты Несвижчины подготовили праздничный концерт.

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

В заключение гости города побывали на экскурсии по замку.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 ноября в Несвиже прошло мероприятие, посвященное Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь и
 
Новости дня
Новости разные
 
Россельхознадзор снял запрет на поставки продукции еще с двух предприятий Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика