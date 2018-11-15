В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

16 ноября в Несвиже прошло мероприятие, посвященное Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь и Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Безопасные дороги» совместно с Белорусской общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, при поддержке СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».
В этот день мероприятие началось в храме Вознесения Господня, где был отслужен молебен в память о тех, кто погиб в ДТП.
Мероприятия продолжились в Несвижском замке Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Здесь, в одном из залов дворца, перед участниками с приветственным словом выступили представители благотворительного фонда «Безопасные дороги». Они рассказали о проектах и планах фонда, в том числе о проведении в стране 18 ноября Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
Перед присутствующими также выступили ветераны МВД.
Позже в торжественной обстановке молодым водителям Минской области вручили водительские удостоверения. Их поздравили с новым статусом и пожелали безопасных дорог в будущем.
Для всех участников артисты Несвижчины подготовили праздничный концерт.
В заключение гости города побывали на экскурсии по замку.
Инна ВАСИЛЕВИЧ.