В Несвиже прошли мероприятия с участием ветеранов МВД

Поделитесь с друзьями











16 ноября в Несвиже прошло мероприятие, посвященное Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь и Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.









Организаторы мероприятия — благотворительный фонд «Безопасные дороги» совместно с Белорусской общественной организацией ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, при поддержке СЗАО «Безопасные дороги Беларуси».

В этот день мероприятие началось в храме Вознесения Господня, где был отслужен молебен в память о тех, кто погиб в ДТП.

Мероприятия продолжились в Несвижском замке Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Здесь, в одном из залов дворца, перед участниками с приветственным словом выступили представители благотворительного фонда «Безопасные дороги». Они рассказали о проектах и планах фонда, в том числе о проведении в стране 18 ноября Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.





Перед присутствующими также выступили ветераны МВД.









Позже в торжественной обстановке молодым водителям Минской области вручили водительские удостоверения. Их поздравили с новым статусом и пожелали безопасных дорог в будущем.





Для всех участников артисты Несвижчины подготовили праздничный концерт.

























В заключение гости города побывали на экскурсии по замку.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.