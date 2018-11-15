ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

16.11.2018 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Безопасная и энергетически независимая Беларусь. Президент провел большое совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

В свете скорого запуска собственной атомной электростанции сама собой вырисовывается логика максимально широкого использования электричества. В итоге правительству предстоит разработать детальный план, как поставить на поток будущую энергию в самых разных сферах: промышленности, АПК, транспорте, IT-секторе, ЖКХ и, конечно, в быту. Корреспондент Евгений Горин о ресурсах, которые должны быть востребованы.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Благосостояние и отдельного человека, и всего общества жизненно зависит от развития энергетики. Электричество для промышленности, сельского и домашнего хозяйства как воздух: его дефицит вынуждает отдельные государства развязывать войны за эти ресурсы. Поэтому энергетика – важный элемент безопасности любой страны, которая не хочет остановленных заводов или парализованных коммуникаций. Что и говорить про цифровую эру, когда ток – та сила, что заставляет работать буквально все: от мобильника в кармане до беспилотника на границе.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь вышла на передовые позиции среди стран Содружества по удельному расходу топлива на производство одного киловатт-часа электроэнергии. Потребление импортируемого топлива уменьшилось на 3 миллиарда кубометров газа в эквиваленте. Это около 600 миллионов долларов в год сокращение. При этом собственное производство электроэнергии увеличилось на 2 миллиарда 100 миллионов киловатт.

К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электрической энергии. Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Приоритеты отрасли в Беларуси – безопасность и экономический эффект. Требование главы государства: модель отечественной энергетики должна быть той, которая в данный момент нужна стране. Если кратко: оптимальные тарифы для людей и востребованность каждого киловатта из Островца.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Развитие энергетики у нас стараются вести с опережением. Уже есть переизбыток энергии. А с появлением собственной АЭС начнется этап, когда национальная экономика получит такие возможности, которых у нее еще никогда не было. Однако именно в такой ситуации нужен максимально эффективный подход. Другими словами, расчет стратегии на годы вперед.

Александр Лукашенко: «Нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления»

План правительства, кроме неоспоримых преимуществ, содержит и подходы, раскритикованные в ходе обсуждения. Скорее всего, предложенная модель централизованного управления энергетики имеет ряд преимуществ перед текущей системой. Однако главное не реорганизация ради реорганизации, а экономическая целесообразность. Надо буквально все основательно просчитать и знать точный эффект в цифрах.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Александр Лукашенко:
Надо иметь в виду, что сегодня удельное потребление электроэнергии у нас в 2-3 раза ниже, чем в развитых станах. То есть понятно, куда идти. И речь идет не об экономии и бережном расходовании ресурсов. Это говорит о недостаточной энерговооруженности белорусского государства и узкой сфере применения электроэнергии. Прежде всего в промышленности.

Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях.

Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Поэтому я требую от ответа лиц не затягивая приступить к его решению.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Энергия сегодня – товар, причем дорогостоящий. Последние 20 лет эта отрасль дотировала сектора отечественной экономики. Сейчас наступает момент, когда электроэнергию как товар в промышленных масштабах можно экспортировать. И при этом внутри страны она останется точкой роста не только для промышленности, но и улучшения качества жизни белорусов в быту.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вариант, который касается населения. Будет рассматриваться использование в ночное время водоподогревающих мощностей. То есть уходить от подогревания газом и переходить на использование подогрева воды электроэнергией. В ночное время применять сниженный тариф. Сумма достаточно значительная.

Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем.

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

А вот норма по использованию в новостройках и реконструируемом жилье электроплит может быть принята уже 1 января. План правительства необходимо доработать. Предложения Президент ожидает в кратчайшие сроки. Работа будет вестись с группой независимых экспертов. Президент нацеливает правительство: развитие энергетики должно идти энергичнее.
Новости по теме

Миссия МАГАТЭ прибыла в Беларусь, чтобы оценить готовность служб БелАЭС обеспечивать безопасность на объекте

«Росатом» подтвердил сроки ввода в эксплуатацию первого блока БелАЭС

Беларусь в перспективе сможет отказаться от импорта электроэнергии

Здесь ещё не ступала нога журналиста. Будни пожарной части на территории БелАЭС – в репортаже СТВ

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

Беларусь подготовит национальный план действий с учетом итогов партнерской проверки стресс-тестов АЭС

Еврокомиссия одобрила отчет об итогах проверки результатов стресс-тестов Белорусской АЭС

На БелАЭС завершён очередной этап монтажа второго энергоблока
‡агрузка...
Новости 24 часа

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости экономики за 16.11.2018

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Новый метод борьбы с раком и искусственный интеллект: белорусские учёные презентовали последние разработки

Президент Азербайджана посетит Минск с официальным визитом

По инициативе Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко

«Сделать это вкусно». Названы победители конкурса среди СМИ на лучшее освещение уборочной кампании

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Безопасная и энергетически независимая Беларусь. Президент провел большое совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы страны,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Толерантность белорусов — это миф? Как мы выглядим в мировых рейтингах терпимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика