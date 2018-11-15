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Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?
Новости Беларуси. Безопасная и энергетически независимая Беларусь. Президент провел большое совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В свете скорого запуска собственной атомной электростанции сама собой вырисовывается логика максимально широкого использования электричества. В итоге правительству предстоит разработать детальный план, как поставить на поток будущую энергию в самых разных сферах: промышленности, АПК, транспорте, IT-секторе, ЖКХ и, конечно, в быту. Корреспондент Евгений Горин о ресурсах, которые должны быть востребованы.
Благосостояние и отдельного человека, и всего общества жизненно зависит от развития энергетики. Электричество для промышленности, сельского и домашнего хозяйства как воздух: его дефицит вынуждает отдельные государства развязывать войны за эти ресурсы. Поэтому энергетика – важный элемент безопасности любой страны, которая не хочет остановленных заводов или парализованных коммуникаций. Что и говорить про цифровую эру, когда ток – та сила, что заставляет работать буквально все: от мобильника в кармане до беспилотника на границе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К слову, в 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электрической энергии. Как мне неоднократно докладывали, энергосистема Беларуси не только является одной из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но и не уступает ряду европейских государств.
Приоритеты отрасли в Беларуси – безопасность и экономический эффект. Требование главы государства: модель отечественной энергетики должна быть той, которая в данный момент нужна стране. Если кратко: оптимальные тарифы для людей и востребованность каждого киловатта из Островца.
Развитие энергетики у нас стараются вести с опережением. Уже есть переизбыток энергии. А с появлением собственной АЭС начнется этап, когда национальная экономика получит такие возможности, которых у нее еще никогда не было. Однако именно в такой ситуации нужен максимально эффективный подход. Другими словами, расчет стратегии на годы вперед.
План правительства, кроме неоспоримых преимуществ, содержит и подходы, раскритикованные в ходе обсуждения. Скорее всего, предложенная модель централизованного управления энергетики имеет ряд преимуществ перед текущей системой. Однако главное не реорганизация ради реорганизации, а экономическая целесообразность. Надо буквально все основательно просчитать и знать точный эффект в цифрах.
Александр Лукашенко:
Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях.
Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Поэтому я требую от ответа лиц не затягивая приступить к его решению.
Энергия сегодня – товар, причем дорогостоящий. Последние 20 лет эта отрасль дотировала сектора отечественной экономики. Сейчас наступает момент, когда электроэнергию как товар в промышленных масштабах можно экспортировать. И при этом внутри страны она останется точкой роста не только для промышленности, но и улучшения качества жизни белорусов в быту.
Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Не секрет, что на территории Европы практически повсеместно используется электроэнергия для обогрева помещений и подогрева воды. Вот над этой концепцией мы работаем.
А вот норма по использованию в новостройках и реконструируемом жилье электроплит может быть принята уже 1 января. План правительства необходимо доработать. Предложения Президент ожидает в кратчайшие сроки. Работа будет вестись с группой независимых экспертов. Президент нацеливает правительство: развитие энергетики должно идти энергичнее.
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Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?
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Новости Беларуси. Безопасная и энергетически независимая Беларусь. Президент провел большое совещание по вопросам комплексного развития энергосистемы страны,...
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