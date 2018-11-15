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Новости экономики за 16.11.2018

16.11.2018 19:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как специалисты оценили мировой рынок блогеров и сколько зарабатывают на рекламе интернет-звезды? Почему общественные бани на селе станут доступнее и кто будет регулировать ценообразование на эти услуги? Деловые события дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 16.11.2018

КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ ПОД ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Кредитные ресурсы под гарантии правительства. Предприятиям Оршанского района Витебской области предоставят финансирование на реализацию инвестиционных проектов. Соответствующий указ подписал 16 ноября Александр Лукашенко.

Предполагается, что деньги будут выделены, в частности, на строительство новых сельхозпредприятий. Предусмотрено также открытие специальных счетов, которыми смогут пользоваться организации, которые имеют задолженность перед банком. Указ также предполагает упрощение схемы при определении подрядчиков, поставщиков товаров и других исполнителей услуг при строительстве объектов. Направлен он и на улучшение экономической ситуации на «Оршанском мясоконсервном комбинате» за счет полной загрузки его мощностей.

Новости экономики за 16.11.2018

МИРОВОЙ РЫНОК БЛОГЕРОВ

По прогнозам на 2019 год объем рынка блогеров достигнет 2 миллиардов долларов. Специалисты говорят, что рынок перегрет. Работать с блогерами для продвижения своих продуктов становится все дороже. Непонятно, на основании чего формируются пожелания по гонорарам. Так, зарубежные интернет-звезды, счет подписчиков которых идет на миллионы, зарабатывают от 50 до 150 тысяч долларов за рекламный пост. Оценочный доход белорусских блогеров от 500 до 20 тысяч рублей в месяц. Тем временем российские рекламодатели начали активно обращать внимание на микроблогеров, имеющих от 10 до 20 тысяч подписчиков: их расценки не такие звездные.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как специалисты оценили мировой рынок блогеров и сколько зарабатывают на рекламе интернет-звезды? Почему общественные бани на селе станут...
 
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