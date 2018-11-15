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Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой
Новости Беларуси. Услуги общественных бань и душевых в сельской местности включили в перечень социально значимых. Цены на них будут регулировать и контролировать местные власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, на местном уровне смогут выделять из бюджета субсидии для заведений, которые оказывают банные услуги. Ранее МАРТ заявлял о необходимости вмешательства государства в порядок формирования цен на услуги бань. Выяснилось, что многие сельчане стали мыться реже, посещаемость бань снизилась вдвое, поскольку в какой-то момент стоимость выросла более чем на 50 %.
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Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой
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Новости Беларуси. Услуги общественных бань и душевых в сельской местности включили в перечень социально значимых. Цены на них будут регулировать и контролировать...
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