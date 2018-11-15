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«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

16.11.2018 19:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лидер по производству печенья и мучных кондитерских изделий Беларуси – компания «Слодыч» – завершила модернизацию новых линий. Теперь оборудование позволяет выпускать новые виды сладостей с различными начинками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

К слову, предприятия «Белгоспищепрома» производят сотни наименований продовольственных товаров, которые популярны в том числе за рубежом. В преддверии дня работников сельского хозяйства некоторые фабрики концерна посетила и наша съемочная группа.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Вкус печенья «Слодыч» знают и любят не только в Беларуси, но и за рубежом. На 96 % каждый «золотой слиток» состоит из того, что аграрии вырастили на белорусской земле. В 2018 году на предприятии провели масштабную модернизацию. Новая производственная линия позволила освоить еще 11 видов сдобного печенья.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Егор Серов, начальник управления производства ОАО «КФ «Слодыч»:
Самое важное направление – модернизация производства. Уже поставлена линейка в серию, это линейка «Читорио», которая представлена на полках наших магазинов и с которой мы достаточно успешно вышли на экспорт. Из 100 % сырья в основном (процентов на 90) оно белорусское.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

В состав концерна «Белгоспищепром» входит почти пять десятков предприятий. Их продукция известна и востребована на всех континентах мира. Это стало возможным благодаря участию организаций в международных выставках. Так, например, продукция компаний «Лидапищеконцентраты» и «Дрожжевого комбината»  заинтересовала бизнесменов из Омана.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Елена Малиновская, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром»:
Наша продукция, разработанная специально для китайского рынка, была высоко оценена китайскими потребителями. Я уверена, что в ближайшем будущем мы получим существенный результат и прорыв на этом рынке. За этот год мы поставили продукции на 350 миллионов долларов, и география наша насчитывает 56 стран.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Александр Забелло, председатель концерна «Белгоспищепром»:
География экспорта у нас значительно расширилась. Наши предприятия – 46 предприятий пищевой промышленности, которые входят в состав концерна – сегодня поставляют продукцию практически на все континенты. Целая армия сотрудников концерна, благодаря усилиям которых сегодня создаются качественные и востребованные продукты. В канун праздника хотелось бы им сказать слова благодарности за тот каждодневный, профессиональный, иногда, не побоюсь этого слова, самоотверженный труд.

«Качественные и востребованные продукты»: компания «Слодыч» завершила модернизацию линий производства

Труд работников крупнейшего промышленного флагмана действительно заслуживает особого внимания и поощрения – их зарплаты выше, чем средние по стране. В канун профессионального праздника, Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, им прилетают слова поздравления из разных уголков страны. А они по-прежнему уверены, что лучшее похвала – это благодарный покупатель.
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Новости Беларуси. Лидер по производству печенья и мучных кондитерских изделий Беларуси – компания «Слодыч» – завершила модернизацию новых линий. Теперь...
 
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