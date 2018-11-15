Как путепровод Металлистов справляется с увеличившимся транспортным трафиком

В Витебске уже два дня, с утра 15 ноября, закрыт на реконструкцию аварийный Полоцкий путепровод через железную дорогу между улицами Космонавтов, Титова и Ленинградской. Основной транспортный трафик принял на себя соседний путепровод Металлистов между улицами Зеньковой и Некрасова. Горожане ожидали, что здесь возникнут огромные пробки в утренний и вечерний часы пик. Корреспонденты TUT.BY отправились узнать, так ли это.



Улица Леонова в вечерний час пик 16 ноября

Напомним, для объезда Полоцкого путепровода создали два маршрута — через путепровод Металлистов на улицу Леонова и через улицы с односторонним движением: Мичурина (при выезде из города) и 11-ю Городокскую (при въезде в город).

Мы подежурили на путепроводе Металлистов и в его окрестностях в течение часа вечера пятницы — с 17.00 до 18.00. И не заметили не то что пробок, а хотя бы сколько-нибудь серьезных заторов: мост вполне справлялся с удвоившейся транспортной нагрузкой.

Правда, скопление транспорта время от времени образовывалось на улице Леонова, но довольно быстро машины разъезжались и здесь.

Похоже, транспортный коллапс, о котором так много говорили, этому району не грозит.



Путепровод Металлистов со стороны улицы Зеньковой

Возле путепровода Металлистов дежурят сотрудники ГАИ. Мы видели, как они остановили двоих нарушителей: женщину-пешехода, которая рискнула перейти мост, и водителя большегруза — он хотел тут проехать, несмотря на запрет движения грузового транспорта.

Въезды на закрытый по требованию прокуратуры аварийный Полоцкий путепровод в 10 часов утра 15 ноября перегородили турникетами и бетонными блоками.









Движение по Полоцкому путепроводу запрещено не только для транспорта, но и для пешеходов. Но некоторые люди еще не могут привыкнуть к нововведению и пытаются пройти по мосту.





Чтобы пересечь железнодорожные пути, не нарушив правила, сейчас нужно идти через переход на вокзале.