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"Борисов — худшее место из тех, где я бывал. Хотя скоро я еду в Албанию"
Валлийский болельщик "Челси" Томми Коллинз составил отчет о своей поездке в Беларусь на матч Лиги Европы с БАТЭ.
Подпись "Человек-водка"
Фанат рассказал, с какими сложностями столкнулся при оформлении визы (в белорусском посольстве в Лондоне никто не поднимал трубку, и Коллинзу пришлось обращаться за помощью в туристическую фирму), о долгом перелете в Беларусь, о городском стадионе в Борисове, атмосфера которого пришлась ему по душе. А также о том, как один из местных фанатов практически заставил его пить водку. Подводя итог, Томми назвал Борисов худшим местом из тех, где он бывал.
Я не могу судить о Минске, поскольку мало что успел увидеть, но контраст между Беларусью и Литвой разительный. Белорусские люди казались очень сосредоточенными, будто у них такая работа. А когда мы вернулись в Вильнюс, все казались там веселыми и счастливыми. Борисов — худшее место, где я когда-либо был, хотя скоро я еду в Албанию... — отметил Коллинз в
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Валлийский болельщик "Челси" Томми Коллинз составил отчет о своей поездке в Беларусь на матч Лиги Европы с БАТЭ.
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