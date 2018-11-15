Толерантность белорусов — это миф? Как мы выглядим в мировых рейтингах терпимости

По отношению к мигрантам, ЛГБТ-сообществу и людям другой расы





пишет vkurier.by 16 ноября отмечают Международный день толерантности, а о толерантности белорусов ходят легенды. Правда или миф? Чаще всего, мы говорим о толерантности к людям другой расы, культуры, национальности, вероисповедания, сексуальной ориентации,vkurier.by





Так почему мы сомневаемся в толерантности белорусов?





1. Отношение людям другой расы





В 2013 году The Washington Post сделали карту, по которой можно вычислить самые толерантные страны. В этом им помогли данные «Обзора мировой системы ценностей», где люди отвечали на вопрос, кого они не хотели бы видеть в качестве соседа.





Чем чаще выбирали вариант «люди другой расы», тем больше падал рейтинг «толерантности».





На этой карте Беларусь находится в рейтинге самых терпимых, то есть такой ответ выбирали крайне редко (от 0 до 4,9 %).





Правда, к 2017 году картина изменилась. И уже по «карте толерантности» проекта Project Implicit мы оказались на третьем месте среди самых нетерпимых стран в Европе. Данные получали с помощью ответов на прямые вопросы и с помощью ассоциаций, пишет Sputnik. Учтите, что этот опрос проводили только среди тех, кто говорит на английском языке.





2. Отношение к мигрантам





По статистике «Индекса принятия мигрантов», составленной Gallup в 2016 году, Беларусь получила оценку 3,38 — это ниже общемирового рейтинга (5,29). Так что, из 138 стран мы оказались на 113-ом месте. Рейтинг самой нетерпимой к мигрантам страны оказался 1,47. Чтобы определить толерантность людей, их просили оценить по шкале хорошо/плохо/от случаю к случаю/не знаю (отказ) три ситуации: «иммигранты проживают в стране», «иммигрант становится вашим соседом», «брак одного из ваших близких родственников с иммигрантом».





3. Отношение к людям другой сексуальной ориентации





Конечно, здесь можно бы вспомнить заявление «они не пройдут», когда Министерство внутренних дел на сайте высказало сожаление о том, что 17 мая над посольством Великобритании в Беларуси был вывешен радужный флаг. Или новость о том, что в Минске спортивный клуб запретил посещение представителям ЛГБТ-сообщества (вместе с «алкоголиками и наркоманами»). Но ни мнение спортклуба, ни мнение МВД в целом не отражает позицию жителей Беларуси. Зато ее отражает статистика.





По рейтингу, доступному на сайте Rainbow, Беларусь занимает 42 место из 49 — в самом низу рейтинга. Учитывались 6 категорий: равенство и недискриминация, проблемы семьи, высказывание ненависти и преступления на почве ненависти, законное признание пола, свобода выражения мнений и право на убежище. Ниже всего в рейтинге Беларусь падает по категории «семья», зато в категории «законное признание пола» мы поднимаемся на 13 место — между Швецией и Великобританией!





В 2016 году мы также провели свой опрос по поводу толерантности среди 198 человек — большинство опрошенных посчитало нужным «оставить в покое и дать жить своей жизнью» представителям другой сексуальной ориентации (79%), но только 15% решили, что относятся положительно к людям другого вероисповедания (76% респондентов указали, что их отношение зависит от личных качеств человека).









Но что действительно удивило — это комментарии под публикацией, по которым можно сделать гораздо менее утешительные выводы о толерантности белорусов.



