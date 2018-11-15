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Инициатива: создать в Беларуси общественный Совет по региональному развитию

16.11.2018 20:29 — Разное | Партизан  
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На Форуме регионального развития в Бобруйске житель города Николай выступил с инициативой. — создать в Беларуси общественный Совет по региональному развитию.

— Сегодня отдельно занимаются экономикой, «социалкой», другими вопросами, но не хватает совета, который будет думать про регионы. Чтобы туда входили и чиновники, и общественные организации, и эксперты. Те, кому эта тема дорога и болит. Такой Совет должен существовать на уровне райсполокома, затем — облсиполкома. Над ними должен быть общереспубликанский Совет на уровне правительства. И работать системе советов необходимо «снизу вверх». Тогда будет, что «пожинать» в регионах, — высказался Николай.

Участникам Форума понравилась эта идея и ее поддержали. Теперь ее обсудят на Форумах регионального развития в Бресте 17 ноября, Гродно 24 ноября и Дзержинске/Фаниполе 8 декабря и представят правительству и исполкомам.


 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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На Форуме регионального развития в Бобруйске житель города Николай выступил с инициативой. — создать в Беларуси общественный Совет по региональному развитию.
 
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Лоевский край
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
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