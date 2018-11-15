



euroradio.fm Видео, смонтированное и опубликованное минской милицией, вызвало бурю эмоций. Пользователи социальной сети шутят, публикуют свои фотографии с памятниками и скульптурами, просят прощения даже у тех памятников, которые "обидели" в прошлом, пишет









Интересно, а что теперь будет, если кто-то захочет погладить коленку “Незнакомке” в Михайловском сквере, потереть нос Ленину на одноименной станции метро или оседлать кобылку на площади у Ратуши?