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Дружное "прости": белорусы извиняются перед памятниками после видео МВД
После того как в Министерстве внутренних дел с гордостью сообщили, что подросток попросил прощения у памятника минскому городовому, белорусы устроили в "Фейсбуке" флешмоб солидарности.
Видео, смонтированное и опубликованное минской милицией, вызвало бурю эмоций. Пользователи социальной сети шутят, публикуют свои фотографии с памятниками и скульптурами, просят прощения даже у тех памятников, которые "обидели" в прошлом, пишет
Интересно, а что теперь будет, если кто-то захочет погладить коленку “Незнакомке” в Михайловском сквере, потереть нос Ленину на одноименной станции метро или оседлать кобылку на площади у Ратуши?
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После того как в Министерстве внутренних дел с гордостью сообщили, что подросток попросил прощения у памятника минскому городовому, белорусы устроили в "Фейсбуке"...
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