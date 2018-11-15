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Нелепая смерть: высотник отвлёкся на звонок мобильника и сорвался вниз
В Волгограде монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный.
В Красноармейском районе Волгограда погиб монтажник из Гомеля. Рабочий сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть,
Погибший являлся бригадиром на стройке. Мужчина к тому времени уже закончил работу и спускался вниз. В этот момент, по словам свидетелей, ему позвонили. Монтажник отвлекся на телефон и сорвался вниз.
Прибывшие медики доставили пострадавшего при падении мужчину в больницу, однако ночью он скончался.
Погибший рабочий приехал в Волгоград на заработки из Гомеля. Он выполнял фасадные работы по оштукатуриванию и окраске.
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В Волгограде монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный.
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