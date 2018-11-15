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Нелепая смерть: высотник отвлёкся на звонок мобильника и сорвался вниз

16.11.2018 19:58 — Разное | Партизан  
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В Волгограде монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный.

В Красноармейском районе Волгограда погиб монтажник из Гомеля. Рабочий сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть, сообщает «Волгоградская правда».

Погибший являлся бригадиром на стройке. Мужчина к тому времени уже закончил работу и спускался вниз. В этот момент, по словам свидетелей, ему позвонили. Монтажник отвлекся на телефон и сорвался вниз.

Прибывшие медики доставили пострадавшего при падении мужчину в больницу, однако ночью он скончался.


Погибший рабочий приехал в Волгоград на заработки из Гомеля. Он выполнял фасадные работы по оштукатуриванию и окраске.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Волгограде монтажник-высотник из Гомеля погиб из-за звонка на мобильный.
 
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