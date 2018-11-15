Нелепая смерть: высотник отвлёкся на звонок мобильника и сорвался вниз

сообщает «Волгоградская правда». В Красноармейском районе Волгограда погиб монтажник из Гомеля. Рабочий сорвался с высоты четвертого этажа и разбился насмерть,«Волгоградская правда».





Погибший являлся бригадиром на стройке. Мужчина к тому времени уже закончил работу и спускался вниз. В этот момент, по словам свидетелей, ему позвонили. Монтажник отвлекся на телефон и сорвался вниз.





Прибывшие медики доставили пострадавшего при падении мужчину в больницу, однако ночью он скончался.









Погибший рабочий приехал в Волгоград на заработки из Гомеля. Он выполнял фасадные работы по оштукатуриванию и окраске.



