Ученые заменили платино-иридиевый эталон килограмма на физическую константу

Ученые приняли решение отказаться от материального эталона килограмма в пользу физической константы, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ученые из более чем 50 стран собрались в пятницу в Версале, где единогласно проголосовали за изменения.

До сих пор на протяжении более чем 100 лет эталоном килограмма, одной из основных единиц СИ, был цилиндр из платино-иридиевого сплава, хранящийся в международном бюро мер и весов во Франции.

Основной проблемой материального эталона было то, что со временем он терял атомы, и, соответственно массу, отмечает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на ученых.

Теперь эталон килограмма рассчитывается при помощи постоянной Планка, основной константы квантовой механики.

Материальный эталон килограмма и шесть его официальных копий все еще продолжат приносить пользу. Так, отмечает АП, ученые планируют изучать то, как они меняют массу.

Изменился не только эталон килограмма, теперь по-другому будут определять еще три основные единицы СИ - ампер (единица измерения силы тока), кельвин (единица измерения температуры) и моль (единица измерения количества вещества): они тоже будут привязаны к физическим константам.