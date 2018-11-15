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Новым министром Великобритании по Brexit назначили чиновника Минздрава
Новым министром Великобритании по Brexit стал Стивен Баркли, сообщили в пятницу в правительстве страны.
"Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на должность министра по выходу из Европейского союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице британского правительства в Twitter.
На этом посту он заменил ушедшего из-за разногласий по проекту соглашения по Brexit Доминика Рааба.
С.Баркли до сих пор занимал должность в министерстве здравоохранения Великобритании.
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Новым министром Великобритании по Brexit стал Стивен Баркли, сообщили в пятницу в правительстве страны. "Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на...
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