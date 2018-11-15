Новым министром Великобритании по Brexit назначили чиновника Минздрава

Новым министром Великобритании по Brexit стал Стивен Баркли, сообщили в пятницу в правительстве страны.

"Королева была рада одобрить назначение Стивена Баркли на должность министра по выходу из Европейского союза", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице британского правительства в Twitter.

На этом посту он заменил ушедшего из-за разногласий по проекту соглашения по Brexit Доминика Рааба.

С.Баркли до сих пор занимал должность в министерстве здравоохранения Великобритании.