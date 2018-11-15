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Волейболистки "Минчанки" потерпели второе поражение на старте чемпионата России

16.11.2018 21:26 — Разное | Tut.by  
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Волейболистки «Минчанки» потерпели второе поражение на старте чемпионата России. 16 ноября во 2-м туре суперлиги белорусская команда в трех партиях уступила в Казани вице-чемпиону России местному «Динамо».


Фото: dinamo-kazan.com

«Динамо-Казань» — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:19, 25:19).

16 ноября. Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург».

Судья: Ю. Бакунович (Беларусь).

«Динамо»: Бавыкина (18 очков), Марюхнич (6), Королева (10), Котикова (13), Старцева (капитан) (3), Малыгина (10) — стартовая шестерка, Уланова (либеро), Новик (1), Микискова.

«Минчанка»: Столяр (7 очков), Калиновская (6), Анисова (9), Сокольчик (5), Ковальчук (капитан) (12), Саликова (1) — стартовая шестерка, Федоринчик (либеро), Ганиева.

Очки — 75:59, подача — 12:3, атака — 39:31, блок — 10:6, приём — 22%:18%, ошибки — 19:25.

Продолжительность матча — 1 час 22 минуты (27+29+26).

(Данные официальному сайту ВК «Динамо-Казань» предоставлены тренером-статистиком команды М. Кузовениным).

Напомним, что в своем дебютном поединке в российской суперлиге «Минчанка» дала бой чемпиону трех последних лет московскому «Динамо», но уступила на тай-брейке.

В следующем матче «Минчанка» сыграет дома против «Ленинградки» (25 ноября в 17.00 в СК «Уручье» на проспекте Независимости, 196). Продажа билетов — в кассах спорткомплекса (стоимость 7 рублей).

 
 
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Волейболистки "Минчанки" потерпели второе поражение на старте чемпионата России. 16 ноября во 2-м туре суперлиги белорусская команда в трех партиях уступила в...
 
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