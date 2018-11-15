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Праздник трудолюбия, доброты и щедрости
16.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Традиционно в ноябре труженики села подводят итоги сельскохозяйственного года. Этот год не стал исключением.
Сегодня в центре культуры и народного творчества прошло мероприятие "Хлеб - наш гонар праз вякі", приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Лучшие аграрии, животноводы, руководители сельхозпредприятий и ветераны агропромышленного комплекса... В их честь сегодня звучали теплые слова поздравлений и благодарности за самоотверженный труд на благо Свислоччины.
Их адресовали председатель райисполкома Владимир Онищик, первый заместитель председателя райисполкома - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Василий Кудлаш, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, председатель райкома профсоюза работников АПК Анатолий Климчук, председатель районной организации "Белая Русь" Николай Орел, первый секретарь райкома ОО БРСМ Марина Рудомина. Победители областного и районного соревнований в отрасли животноводства и отрасли растениеводства поднимались в этот день на сцену за заслуженными наградами.
Фото Татьяны Ковальчук.
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Традиционно в ноябре труженики села подводят итоги сельскохозяйственного года. Этот год не стал исключением.
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