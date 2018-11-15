Праздник трудолюбия, доброты и щедрости





Традиционно в ноябре труженики села подводят итоги сельскохозяйственного года. Этот год не стал исключением.

Сегодня в центре культуры и народного творчества прошло мероприятие "Хлеб - наш гонар праз вякі", приуроченное ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Лучшие аграрии, животноводы, руководители сельхозпредприятий и ветераны агропромышленного комплекса... В их честь сегодня звучали теплые слова поздравлений и благодарности за самоотверженный труд на благо Свислоччины.





Их адресовали председатель райисполкома Владимир Онищик, первый заместитель председателя райисполкома - начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Василий Кудлаш, председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, председатель райкома профсоюза работников АПК Анатолий Климчук, председатель районной организации "Белая Русь" Николай Орел, первый секретарь райкома ОО БРСМ Марина Рудомина. Победители областного и районного соревнований в отрасли животноводства и отрасли растениеводства поднимались в этот день на сцену за заслуженными наградами.











































Стало доброй традицией на празднике тружеников села чествовать ветеранов, людей, отдавших свои годы на благо родной земли. Не забыли их и сегодня. Бурными аплодисментами встречали на празднике и молодых специалистов, решивших связать свою жизнь с сельским хозяйством. Лучших представителей трудовой молодежи и руководителей сельхозорганизаций, оказавших содействие в развитии студотрядовского движения поощрил райком общественного объединения БРСМ.







Каждый год районная общественная организация "Белая Русь" проводит акцию "Белая Русь" - труженикам села", приуроченную к празднику работников сельского хозяйства. Самых активных отметил ее председатель Николай Орел.



На празднике всегда подводятся итоги и районного смотра-конкурса на лучшее сельское подворье. Победители от каждого сельского совета были награждены ценными подарками.



Прекрасным завершением мероприятия стал праздничный концерт.











Людмила Балыш.

Фото Татьяны Ковальчук.