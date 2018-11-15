«МАЗы» из Беларуси отправились на ралли «Дакар» в Южную Америку

Беларусь готова к знаменитому ралли «Дакар». Три экипажа на «МАЗах» уже выехали из Минска.

Машины доберутся до Франции своим ходом. Там их погрузят на морское судно и отправят в Южную Америку. Тяжелые «МАЗы» поведут опытные спортсмены, которые завоевали серебро на прошлых соревнованиях. Грузовики модернизировали и подготовили к гонкам по бездорожью.



«Моторы в этих автомобилях смещены в соответствии с новым регламентом. Такая компоновка автомобиля позволяет добиться правильной разрисовки. Улучшилась управляемость. Я тестировал автомобиль такой конфигурации в течение года, выступал и на «Шелковом пути» в Туркменистане. Автомобиль показал себя очень конкурентоспособным», – рассказал руководитель команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович.

Ралли «Дакар-2019» стартует в январе в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около пяти тысяч километров. Рейд будет проходить на территории Перу. Дистанция проляжет через пески и огромные дюны пустыни Атакама. Соревнования продлятся две недели.