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Трамп считает, что Китай хочет соглашения по торговле с США

16.11.2018 21:57 — Разное | Интерфакс  
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай стремится заключить торговую сделку с США, передает в пятницу американское телевидение.

"Китай хочет сделки. Они отправили список того, что они хотят сделать, и это длинный список. Но только пока для меня он неприемлем", - сказал Д.Трамп, общаясь с журналистами в Овальном Кабинете.

Он отметил, что Китай использует "огромные пошлины" в отношении США.

"Но сейчас все меняется. Мы ввели пошлины в отношении товаров на $250 млрд, и у нас есть еще $267 млрд (список товаров на эту сумму - ИФ), чтобы продолжать (вводить пошлины - ИФ), если мы захотим. Возможно, нам не придется делать этого", - сказал Д.Трамп.

"Я думаю, что у нас будут прекрасные отношения с Китаем. Надеюсь, мы сможем заключить сделку, а если нет, то у нас и сейчас все хорошо", - добавил президент.

В то же время, телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на источники в Белом доме отмечает, что признаков скорого заключения соглашения по торговле США и Китая нет.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс в интервью агентству Bloomberg заявил, что США все же планируют повысить пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд в январе 2019 года с 10% до 25%.

По его словам, на предстоящей встрече в рамках саммита G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в лучшем случае согласуют основу для дальнейших переговоров по урегулированию торговой напряженности.

У.Росс полагает, что до января серьезных подвижек не будет. "У нас точно не будет полноценной формальной сделки к январю", - заявил министр.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай стремится заключить торговую сделку с США, передает в пятницу американское телевидение. "Китай хочет сделки. Они...
 
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