Премьер Нидерландов призывает не спешить с созданием европейской армии

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что Германия и Франция спешат с призывами к созданию европейской армии, сообщают в пятницу западные СМИ.

"Франция и Германия забегают вперед. Для Нидерландов основой нашей оборонной политики остается НАТО", - заявил М.Рютте на пресс-конференции.

Он добавил, что для его страны эта идея слишком далека, он считает иллюзией мысль о том, что Европейский союз без НАТО может гарантировать себе безопасность.

"НАТО и Соединенные Штаты внутри организации остаются ключевым партнером для мира и безопасности в Европе, и мы продолжим указывать на это нашим партнерам в ходе переговоров", - сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны.

Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая во вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.