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Раймонд Паулс сообщил об эмиграции своей семьи из Латвии

16.11.2018 21:44 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Известный советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс сообщил, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики, "у которых еще есть деньги".

Раймонд Паулс родился в Риге в 1936 году. С 1989 по 1993 год возглавлял Министерство культуры Латвии.

За последние десять лет из страны, население которой составляет около двух миллионов человек, уехало более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, сейчас ежедневно из Латвии на постоянное место жительства за рубеж уезжает около 60 человек.

"Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году — в лучших американских университетах. Теперь они их люди. Я по этому поводу улыбаюсь, но "Pūt, vējiņi" (Вей ветерок — песня на стихи Яниса Райниса — Прим. ред) они не поют. Там — другая музыка", — рассказал маэстро журналистам.

Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис сообщил, что в 2017 году Латвия находилась на третьем месте по сокращению численности населения в ЕС. А в сейме республики сообщили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года сократилось почти в два раза.

 
 
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Раймонд Паулс сообщил, что вся его семья покинула Латвию вслед за сотнями тысяч жителей республики.
 
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