Раймонд Паулс сообщил об эмиграции своей семьи из Латвии

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родился в Риге в 1936 году. С 1989 по 1993 год возглавлял Министерство культуры Латвии.За последние десять лет из страны, население которой составляет около двух миллионов человек, уехало более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, сейчас ежедневно из Латвии на постоянное место жительства за рубеж уезжает около 60 человек.— рассказал маэстро журналистам.Ранее глава Профсоюза работников здравоохранения и социального уходасообщил, что в 2017 году Латвия находилась на третьем месте по сокращению численности населения в ЕС. А в сейме республики сообщили, что количество молодежи в Латвии с 1990 года сократилось почти в два раза.