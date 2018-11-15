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Лидер ЛДПРоткровенно рассказал об одном эпизоде из своей личной жизни. Политик сообщил, что свой первый сексуальный опыт он получил в юном возрасте с мальчиком, который был старше его. Депутат при этом подчеркнул, что гомосексуализм - это не про него.В эфире радио "КП" Жириновский рассказал о случае из детства, возраст он не уточнил.По словам политика, один соседский мальчик постарше позвал его в сарай. Там он предложил заняться онанизмом вместе.признался Жириновский.Он отметил, что ему не хотелось этого делать и он вообще не понимал, что это такое. Также политик отметил, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более "опытному" товарищу.добавил он.На уточняющий вопрос Жириновский заверил, что не является геем, а здесь речь идет именно про онанизм, притом, не по своей инициативе.В марте 2018 года в СМИ разгорелся скандал из-за заявления журналиста, который обвинил Жириновского в сексуальном домогательстве. Журналист утверждал, что на одном мероприятии политик трогал его за ягодицы, а потом. Данные обвинения Жириновский и партия оставили без комментариев.