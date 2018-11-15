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Жириновский рассказал о первом секс-опыте с мальчиком: "Позвал в сарай"
Фото: Евгений Семенов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский откровенно рассказал об одном эпизоде из своей личной жизни. Политик сообщил, что свой первый сексуальный опыт он получил в юном возрасте с мальчиком, который был старше его. Депутат при этом подчеркнул, что гомосексуализм - это не про него.
В эфире радио "КП" Жириновский рассказал о случае из детства, возраст он не уточнил.
По словам политика, один соседский мальчик постарше позвал его в сарай. Там он предложил заняться онанизмом вместе.
"Я должен был ему помогать, а он мне", - признался Жириновский.
Он отметил, что ему не хотелось этого делать и он вообще не понимал, что это такое. Также политик отметил, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более "опытному" товарищу.
"А потом первые контакты неизвестно как", — добавил он.
На уточняющий вопрос Жириновский заверил, что не является геем, а здесь речь идет именно про онанизм, притом, не по своей инициативе.
В марте 2018 года в СМИ разгорелся скандал из-за заявления журналиста Рената Давлетгильдеева, который обвинил Жириновского в сексуальном домогательстве. Журналист утверждал, что на одном мероприятии политик трогал его за ягодицы, а потом "за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР". Данные обвинения Жириновский и партия оставили без комментариев.
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Соседский мальчишка заставил помочь себе онанировать.
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