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Жириновский рассказал о первом секс-опыте с мальчиком: "Позвал в сарай"

16.11.2018 21:42 — Разное | UDF  
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Фото: Евгений Семенов
Соседский мальчишка заставил помочь себе онанировать.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский откровенно рассказал об одном эпизоде из своей личной жизни. Политик сообщил, что свой первый сексуальный опыт он получил в юном возрасте с мальчиком, который был старше его. Депутат при этом подчеркнул, что гомосексуализм - это не про него.

В эфире радио "КП" Жириновский рассказал о случае из детства, возраст он не уточнил.

По словам политика, один соседский мальчик постарше позвал его в сарай. Там он предложил заняться онанизмом вместе.

"Я должен был ему помогать, а он мне", - признался Жириновский.

Он отметил, что ему не хотелось этого делать и он вообще не понимал, что это такое. Также политик отметил, что в данном случае имело место подобие совращения старшим младшего, который не может сопротивляться более "опытному" товарищу.

"А потом первые контакты неизвестно как", — добавил он.

На уточняющий вопрос Жириновский заверил, что не является геем, а здесь речь идет именно про онанизм, притом, не по своей инициативе.

В марте 2018 года в СМИ разгорелся скандал из-за заявления журналиста Рената Давлетгильдеева, который обвинил Жириновского в сексуальном домогательстве. Журналист утверждал, что на одном мероприятии политик трогал его за ягодицы, а потом "за руки пытались вывезти из здания помощники Жириновского и отвезти с ним в корпоративную сауну ЛДПР". Данные обвинения Жириновский и партия оставили без комментариев.

 
 
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Соседский мальчишка заставил помочь себе онанировать.
 
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