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«Если б мы тогда знали, что луноходом управляет наша ЭВМ!» Как на минском заводе работали на космическую программу СССР
Только в Минске и только на протяжении трёх десятков лет – с 60-ых по 90-ые годы – действовало, как минимум, три завода двойного спецназначения. Среди них – электромеханический, получивший порядковый номер 32, высокоточный имени Вавилова – нынешний БелОМО, и завод ЭВМ имени Орджоникидзе.
Пётр Шедлович, смотритель Музея трудовой славы Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Открывшийся в 1956 году в самом центре Минска завод по производству вычислительных машин буквально с первых дней стал притчей во языцех.
Виктор Чичиков, ведущий инженер-наладчик ЭВМ Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Ходят слухи, что это производство работает исключительно на освоение космоса, а вместо ЭВМ там штампуют детали для ракет.
В очередь к заводской проходной выстроились тысячи выпускников и сотни классных специалистов. Но красный диплом, партбилет или характеристика с прошлого места работы едва ли гарантируют трудоустройство. Везёт единицам.
Лидия Русина, ведущий инженер-наладчик Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Вместо терабайтов – килобайты, вместо гигагерцев – число операций в секунду. Прообраз первой Силиконовой долины построили на минских выселках – район нынешних площади Якуба Коласа и Комаровского рынка тогда считался окраиной города.
Пётр Шедлович:
Геннадий Свидерский, генеральный директор УП «МПОВТ» (бывшего Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе) с 1996 года по 2002 год:
Напичканные лампами шкафы, размером с малогабаритную квартиру в 60-ые, украшают главные офисы флагманских предприятий Союза. Каждая вторая такая машина сходит с конвейера минского завода имени Орджоникидзе.
Виктор Чичиков:
Виктор Делендик, инженер-наладчик Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Уже первое компьютерное «железо», выпускавшееся здесь, было топового качества. В ЭВМ «Минск-1» впервые разогнали оперативную память, а вместо медленных магнитных барабанов поставили ферритовые сердечники.
Владимир Залучаев, ведущий конструктор СКБ Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Память – человек, процессор – человек, периферийные устройства – тоже человек.
Виктор Делендик:
Но главный вопрос, который на протяжении десятка лет остаётся без ответа – так обслуживало ли предприятие тайные союзные программы по покорению космоса?!
Пётр Чаус, министр по делам обороны Республики Беларусь (1991-1992 годы):
На самом деле, Одиссею луноходов в 70-ых, действительно, обеспечивала аппаратура на базе ЭВМ «Минск-22». Это и был прообраз первого суперкомпьютера, сделанного в белорусской столице.
Программное обеспечение машины считалось и тогда уникальным: символическое кодирование, автокод для решения инженерных задач, трансляторы с нескольких языков программирования. Всё придумали здесь.
Михаил Шаурак-Кромон, токарь Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Первая межконтинентальная баллистическая ракета, первое животное на орбите – собака Лайка, искусственный спутник Земли – СССР. Обнаружение радиационных поясов, первый спутник связи – США. Первый аппарат, достигший другого небесного тела – Луны и первая фотография обратной стороны спутника Земли – СССР. Первый суборбитальный космический полёт – США.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Двадцатилетняя космическая гонка Страны Советов с Соединенными Штатами к началу 70-ых выливается в беспрецедентный накал между странами.
Николай Чергинец:
Конструируют сам аппарат на закрытом заводе в Подмосковье, шасси для него – в НИИ транспортного машиностроения в Ленинграде, а высокоточную начинку и спутниковые коммуникации доверяют белорусам.
Виктор Чичиков:
Геннадий Свидерский:
Луноход – самоходная машина, управляемая дистанционно с Земли. Эскизный проект утверждают осенью 1966 года, а первые наброски годом ранее по секретным каналам передают в Минск.
Белорусскому заводу достаётся проектирование и написание кода. Кроме перфокарт, перфолент и транзисторов нужно было ещё и ПО. Отечественные программисты и тогда были вне конкуренции.
Владимир Залучаев:
Лучшими разработками белорусских электронщиков с Орджоникидзе к этому времени успели восхититься Иосип Броз Тито с супругой, первые западные партнёры, советские космонавты. И лично Леонид Ильич.
Виктор Чичиков:
Михаил Шаурак-Кромон:
К тому времени высокое доверие предстояло заслужить с нуля. До запуска первого в мире лунохода остаётся чуть больше двух месяцев.
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«Если б мы тогда знали, что луноходом управляет наша ЭВМ!» Как на минском заводе работали на космическую программу СССР
Только в Минске и только на протяжении трёх десятков лет – с 60-ых по 90-ые годы – действовало, как минимум, три завода двойного спецназначения. Среди них –...
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