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«Что ты там болтанул?» и «Не знали, чем муж занимается». Рассказы работников секретного советского предприятия в Гомеле
В Гомеле размещался объект, работавший на космос и оборонную промышленность Советского Союза.
Константин Мищенко, заместитель директора по научной работе учреждения «Гомельский областной музей военной славы»:
Александр Емельянов, директор ОАО «Коралл»:
Два мегазавода втайне друг от друга в унисон работают на один и тот же секретный проект. Гомельским инженерам предстояло наладить систему космической коммуникации, связав центр на космодроме с управляемым кораблём на Луне.
Пётр Пинчук, сотрудник ОАО «Коралл»:
В 60-ые Гомель вместе с остальной страной переживает вторую волну индустриализации. В те годы город сначала прирастает промзонами и лишь потом строит микрорайоны. На западной и северной окраинах новым промышленным форпостом и стал только что отстроенный завод.
Владимир Мельников, главный инженер ОАО «Коралл»:
Юрий Глушаков, журналист, сотрудник департамента охраны пожарной сигнализации ОАО «Коралл»:
Резонаторы для телевизоров, электронно-лучевые трубки, корпуса интегральных схем, ножки для транзисторов и СВЧ-приборы. Для обывателей «Коралл» – производство, специализирующееся на товарах народного потребления. «Коралл-2» – это несколько секретных цехов.
Алексей Калюк, инженер-технолог ОАО «Коралл»:
Именно здесь впервые разработали микросхемы для цветного телевещания.
Пётр Пинчук:
Но главное – помогли организовать связь с луноходом.
Пётр Пинчук:
Закрытое правительственное постановление в рекордные сроки предстояло исполнить шестому секретному цеху завода.
Александр Емельянов:
Пётр Пинчук:
22-ой цех– скрывшийся в череде бесконечных лабиринтов проходных, и 6-ой – подземный.
Пётр Пинчук:
Александр Емельянов:
Персонал – кадровая советская элита: лучшие инженеры, приборостроители, химики.
Александр Емельянов:
Интегральные схемы прямо с конвейера разъезжаются по советскому военпрому.
Там платы используют для секретной начинки ракетной техники и космического оборудования.
Владимир Мельников:
С каждого сотрудника – подписка о неразглашении. Спецзавод во время визитов иностранных делегаций закрывают. По громкой связи раздаётся звенящий голос из динамиков – прекратить работу! И производство мигом встаёт.
Пётр Пинчук:
Алексей Калюк:
Юрий Глушаков:
Для электронных плат и специальных микросхем лунохода используют драгметаллы.
Спецрейс перевозит сразу несколько сотен килограммов.
Юрий Глушаков:
Пётр Пинчук:
Юрий Глушаков:
Впрочем, болтливые языки и повальную страсть к быстрой наживе на закрытом производстве было тоже не искоренить.
Юрий Глушаков:
Его выносили за пределы предприятия, там было окно с решёткой.
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«Что ты там болтанул?» и «Не знали, чем муж занимается». Рассказы работников секретного советского предприятия в Гомеле
В Гомеле размещался объект, работавший на космос и оборонную промышленность Советского Союза. Завод носит поэтическое название «Коралл».
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