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«Наше дело было изготовить, не задавая вопросов «зачем» и «почему». Что сходило с конвейеров секретных заводов БССР?
1971 год. Зарубежная пресса взрывается чередой похожих передовиц: «Новое космическое чудо из Советского Союза». Полностью управляемый луноход за 400 тысяч километров от Земли бесстрашно бороздит поверхность её спутника.
Позже весь мир узнает – галактической машиной управляют из Минска, наблюдают за этим из Гомеля, а сигнал из Беларуси транслируют напрямую в Москву.
Лидия Русина, ведущий инженер-наладчик Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Владимир Залучаев, ведущий конструктор СКБ Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Что из этого – правда, а что – вымысел, станет понятно лишь через пять десятков лет. Данные, касающиеся работы секретной миссии, частично рассекретят лишь в начале 2018 года.
СССР в 60-ых – страна, успевшая забыть ужасы войны и перешагнувшая очередное десятилетие мирной жизни. С лёгкой руки Хрущёва страна то сажает кукурузу, то бороздит просторы Вселенной. После полёта Гагарина генсека называют «небесным отцом советской космонавтики».
Сошедшая с военных рельсов промышленность развернула былые наработки в мирное русло. Пока индустриальные производства выпускали телевизоры и холодильники, тракторы и грузовики, фотоаппараты и радиоприёмники, скрытые от посторонних взоров, порой на той же территории, цеха под цехами и заводы под заводами на-гора выдавали совсем другой товар.
Бронированные машины и противопехотные мины, авиационная электроника и космическая оптика – тайна кузниц советской оборонки была не только за семью печатями спецслужб, но и под надзором «первых отделов». Многие работники закрытых заводов до сих пор прячутся от журналистов и отказывают в интервью.
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Самую заметную по научно-техническим меркам лепту в экономику 200-миллионного Союза вносила именно миниатюрная Беларусь. Аграрной республика была только на первый взгляд. По сути же, выступала гигантским поставщиком – «сборочным цехом» Союза. Позже этот лозунг подхватят и наверху, и в широких народных массах.
Николай Чергинец:
В стране, окружённой врагами первого в мире социалистического государства, мифотворчество было щитом и мечом, призванными защитить Отечество.
Пётр Пинчук, сотрудник ОАО «Коралл»:
На одних значился лишь порядковый номер, на других сиротливо висел «почтовый ящик», что подтверждало специальную принадлежность.
Александр Емельянов, директор ОАО «Коралл»:
Другие ничем не отличались от тысяч заводов гражданского профиля, но выпускали не утюги или сковородки, а микросхемы и высокоточную аппаратуру. Только в Минске и только на протяжении трёх десятков лет – с 60-ых по 90-ые годы – действовало, как минимум, три завода двойного спецназначения.
Николай Чергинец:
Среди них – электромеханический, получивший порядковый номер 32.
Высокоточный имени Вавилова – нынешний БелОМО.
И завод ЭВМ имени Орджоникидзе.
Первый луноход запустили в 1970 году. Он стал первым рукотворным механизмом, передвигавшимся по спутнику Земли.
Владимир Залучаев:
Виктор Чичиков, ведущий инженер-наладчик ЭВМ Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Свои фамилии белорусские инженеры и проектировщики, сварщики и электронщики не увидели в передовицах газет и не услышали по центральным каналам. А про участие в проекте сами узнали случайно, спустя десятилетия.
Михаил Шаурак-Кромон, токарь Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе:
Николай Чергинец:
Заводы двойного назначения, названия которых ассоциировались с выпуском гражданской продукции, хотя бы для вида должны были выпускать некий ширпотреб – сахарницы, бра, мебельную фурнитуру, бытовую технику. .
Пётр Пинчук:
После развала СССР многие «почтовые ящики» перейдут на производство сковородок с мясорубками.
Алексей Калюк, инженер-технолог ОАО «Коралл»:
И только в Беларуси военпром вернулся на предприятия почти в неизменном виде. А квалификация прежних «секретных» работников и в наши дни служит мирной стране.
Сергей Мусьянов, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомельский радиозавод»:
Гомельские создатели техники для контроля воздушного пространства занялись выпуском оборудования для орошения земель.
Сергей Мусьянов:
Минский завод ЭВМ имени Орджоникидзе освоил производство цифровых АТС и топливных баков, табло и датчиков контроля. А «Коралл» перешёл на изделия из кварцевого стекла и продолжает выпускать микросхемы.
Достигнутый уровень квалификации сотрудников режимных предприятий востребован и сейчас. А, если понадобится, уверяют они, этот эшелон может быть затребован с запасного пути.
Геннадий Свидерский, генеральный директор УП «МПОВТ» (бывшего Минского завода ЭВМ им. Орджоникидзе) с 1996 года по 2002 год:
Николай Трубкин, сотрудник ОАО «Гомельский радиозавод»:
И пусть новыми «изделиями» наших не очень афишируемых, как открытых, так и «закрытых» предприятий, и дальше становятся поливально-дождевальные машины, суперкомпьютеры, степлеры и триммеры, топперы и всякая другая нужная человеку утварь. И пусть остаются секретными конструкторские разработки минских, гомельских и других белорусских учёных и производственников, придуманные новые материалы и технологии. Главное, чтобы конверсия не привела в запустение заводские корпуса. А если на какой-то производственной площадке вслед за «Полонезом» появится какой-либо «Крыжачок» или «Таўкачык», соотечественники с пониманием отнесутся к такому репертуару.
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«Наше дело было изготовить, не задавая вопросов «зачем» и «почему». Что сходило с конвейеров секретных заводов БССР?
1971 год. Зарубежная пресса взрывается чередой похожих передовиц: «Новое космическое чудо из Советского Союза». Полностью управляемый луноход за 400 тысяч километров...
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