"То ли ещё будет, ой-ё-ёй!", или какие «загадочные» преобразования ждут в будущем историческую часть Бреста и Брестскую крепость Ч.2

Вторая часть моей статьи ( первая по ссылке ) расскажет читателю о том, как в погоне за очередной новостройкой в исторической части Бреста были уничтожены строения эпохи конца XIX - начала XX века и дом 20-х или 30-х годов прошлого столетия...

Зона «Исторический квартал»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60597.php

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Одноэтажный деревянный дом когда-то находился в Бресте по ул. Куйбышева, 87… (фотография выполнена 04.06.2018 г., из собрания брестчанина Александра Пащука)

Для того, чтобы читателю было не утомительно читать мою статью, выставил музыкальную композицию с клипом. Думаю, она будет по нраву многим…

Британский рок-музыкант Billy Idol - песня «Don't Need A Gun»





Указано было, что в квартале № 43 — реализация проекта жилого комплекса «Прибужский квартал». Реализация этого проекта дает возможность восстановить утраченную часть исторической планировочной структуры Кобринского форштадта — ул. Куйбышева на участке от ул. Дзержинского до пр. Машерова…

Предстанет новая постройка в Бресте как памятник

«100-летней» или «1000-летней» давности!

Честно говоря, я так и не понял, что это было...? Как новостройка в исторической части города Бреста путём сноса старых зданий конца XIX - начала XX века и 20-х или 30-х годов прошлого столетия даст возможность восстановить утраченную часть исторической планировочной структуры Кобринского форштадта??? Тот, кто составлял этот проект, вероятно, был не в себе… Видно, за кальяном решался вопрос "по обустройству" города в исторической его части и в Брестской крепости... О mamma mia! Какая судьба ждёт старые кварталы Бреста и крепость, даже не хочется представить... Многое просто превратится в «фарш»... Так что, господа и товарищи брестчане, если вы увидите построенный «жилой комплекс премиум - класса Прибужский квартал», это значит, что так Брест выглядел 100 лет тому назад! Во как! А могут сказать, что такие постройки существовали ещё 1000 лет тому назад, ну что там мелочится, скоро под так называемый праздник «1000-летие» всякий сказ пойдет на ура! Под щучью голову таких ещё сказок наговорят и напишут...