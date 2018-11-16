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Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси
Новости Беларуси. Заключение контракта с добросовестными работниками сроком больше чем на год – одна из инициатив Федерации профсоюзов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместно с правительством и республиканским объединением нанимателей здесь разработали новый проект генерального соглашения. Этот документ регулирует вопросы охраны труда, выплаты премий и компенсаций. Словом, определяет необходимые социальные льготы и гарантии для работников.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Новый документ планируется подписать на декабрьском Национальном совете. А в силу он вступит в январе 2019 года.
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Новости Беларуси. Заключение контракта с добросовестными работниками сроком больше чем на год – одна из инициатив Федерации профсоюзов, сообщили в программе...
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