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Гомельский радиозавод времён СССР: кто работал в секретной подземной комнате и как 50 кг золота вытекли в канализацию
В начале 70-ых гонка вооружений и холодная война на время сменятся разрядкой. Но советское правительство тихой сапой продолжит открывать «закрытые» НИИ и строить секретные предприятия. Это – официально занимается производством металлоконструкций, на деле – стоит на страже рубежей.
Николай Трубкин, сотрудник ОАО «Гомельский радиозавод»:
Накопленный учёными опыт позволяет замахнуться на создание новой системы ПРО. Дальность поражения – 350 километров, высота поражения – ближний космос.
Гомельский радиозавод открыли в 1969 году. За неприметными корпусами и проходными промзоны на окраине – высокоточное производство антенных конструкций. Сердце советской «оборонки»!
Николай Трубкин:
Участвуют гомельчане и в создании противоракетного зонтика над Москвой, в других «закрытых» проектах.
Николай Трубкин:
Численность сотрудников – свыше 10 тысяч человек. Всех – от гардеробщицы до директора – прежде чем оформить в штат, проверяют «под микроскопом».
Сергей Мусьянов, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомельский радиозавод»:
Николай Трубкин:
Инженеры и аппарат управления, выезжающие в командировки по Союзу и получившие право работать с секретными бумагами, имели ещё и специальную форму. Первая – для граждан, допускаемых к сведениям особой важности, вторая – к совершенно секретным, третья – к закрытым данным.
Николай Трубкин:
Выезд за рубеж – запрещён, а длинный язык, считай – профнепригодность. Работу обсуждать возбранялось и в заводских буфетах, и в домашней кухне.
Сергей Мусьянов:
Николай Чергинец, председатель Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:
Все разговоры – только по форме. А служебные телефоны – на круглосуточном контроле.
Николай Трубкин:
И я объяснительную писал, хорошо, что касалось гражданских блоков электронных, для цветных телевизоров. Вот такие вещи были в то время.
Дискомфорт режимного объекта с лихвой отбивался и окупался корпоративным блатом. На этом, как и на всех «закрытых» заводах, был и свой спецраспределитель и копеечные путёвки во всесоюзные здравницы
Сергей Мусьянов:
Но что больше всего подкупало – решался квартирный вопрос. В очереди за жильём тогда можно было простоять всю жизнь.
Сергей Мусьянов:
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Гомельский радиозавод времён СССР: кто работал в секретной подземной комнате и как 50 кг золота вытекли в канализацию
В начале 70-ых гонка вооружений и холодная война на время сменятся разрядкой. Но советское правительство тихой сапой продолжит открывать «закрытые» НИИ и строить...
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