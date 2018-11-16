лучший бомбардир в истории сборной России избил жену

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков избил жену Милану Тюльпанову в швейцарском Цюрихе. Об этом «Р-Спорту» рассказал ее адвокат Александр Добровинский, сообщает Lenta.ru .



Фото: fc-zenit.ru

— Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой, — заявил Добровинский.

Сейчас Кержаковы ведут бракоразводный процесс. Заявление в суд супруга подала в октябре. Пара воспитывает сына Артемия, во время процесса он будет жить с матерью.

О проблемах в семье футболиста стало известно в мае. Тогда Тюльпанова рассказала, что больше не поддерживает отношения с Кержаковым. Они поженились летом 2015-го, спустя год после того, как игрок развелся с Екатериной Сафроновой. От предыдущей супруги у него остался сын. В октябре 2014 года стало известно, что Кержакову удалось лишить Сафронову родительских прав на мальчика, поскольку та была уличена в наркотической зависимости.

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34-летний Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 год и с 2010 по 2017 год. За это время он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и однажды — Кубок страны. Кроме того, он выступал за «Динамо», испанскую «Севилью» и швейцарский «Цюрих».

Александр Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов в 91 матче), в истории российского футбола (233 мяча) и в истории питерского «Зенита» (161).

15 марта 2018 года Кержаков был назначен старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет), контракт был подписан до конца 2019 года.