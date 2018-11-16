|
"Машека" обыграл болгарскую "Добруджу" в первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова
В первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова могилевский «Машека» 16 ноября уверенно обыграл болгарскую «Добруджу» сообщает официальный
Поединок состоялся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».
«Машека» (Могилев) — «Добруджа» (Болгария) — 34:25 (21:12).
«Машека»: Михальчук — 7 голов, Барилов, Дроздов, Гайса, Сончик — по 4, Цыганков — 3, Буйкевич, Дуда, Наумик — по 2, Тильненко, Царик — по 1.
17 ноября состоится ответный матч (начало в 18.00). В прямой интернет-трансляции игру можно увидеть по следующей ссылке: https://vk.com/handballmasheka.
Оба матча проходят на домашней площадке «Машеки» в Могилеве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова могилевский "Машека" 16 ноября уверенно обыграл болгарскую "Добруджу".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)