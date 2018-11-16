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"Машека" обыграл болгарскую "Добруджу" в первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова

16.11.2018 22:57 — Разное | Tut.by  
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова могилевский «Машека» 16 ноября уверенно обыграл болгарскую «Добруджу» сообщает официальный сайт БФГ.

Поединок состоялся в могилевском спорткомплексе «Олимпиец».

«Машека» (Могилев) — «Добруджа» (Болгария) — 34:25 (21:12).

«Машека»: Михальчук — 7 голов, Барилов, Дроздов, Гайса, Сончик — по 4, Цыганков — 3, Буйкевич, Дуда, Наумик — по 2, Тильненко, Царик — по 1.

17 ноября состоится ответный матч (начало в 18.00). В прямой интернет-трансляции игру можно увидеть по следующей ссылке: https://vk.com/handballmasheka.

Оба матча проходят на домашней площадке «Машеки» в Могилеве.

 
Теги: Могилев
 
 
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В первом матче 3-го квалификационного раунда Кубка вызова могилевский "Машека" 16 ноября уверенно обыграл болгарскую "Добруджу".
 
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