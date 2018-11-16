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World of Tanks получила престижную международную премию за "живучесть"

16.11.2018 22:34 — Разное | Tut.by  
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Игра World of Tanks получила награду Golden Joystick Awards — «Золотой джойстик». Разработанный белорусами MMO-проект отметили в номинации Still Playing Award — «Все еще играем».


Изображение: World of Tanks

Вот остальные победители:

«Лучшее повествование» — God of War;

«Лучшая соревновательная игра» — Fortnite Battle Royal;

«Лучший кооператив» — Monster Hunter: The World;

«Киберспортивная игра года» — Overwatch;

«Выбор критиков» — Red Dead Redemption 2;

«Игра года» — Fortnite Battle Royale.

World of Tanks награда досталась уже в четвертый раз. Проект белорусов также получал награды в 2011 году в номинации «Лучшая бесплатная игра года», в 2012-м в номинации «Лучшая массовая многопользовательская онлайн-игра» и в 2017-м в номинации «Все еще играем».

«Золотой джойстик» — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Ее организует с 1983 года британская медиакомпания EMAP, издатель нескольких журналов на игровую тематику. «Это единственная в своем роде награда, обладателей которой определяют геймеры, а не группа „экспертов“», — отмечал ПВТ ранее.

 
 
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Разработанный белорусами MMO-проект отметили в номинации Still Playing Award - "Все еще играем".
 
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