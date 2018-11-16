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World of Tanks получила престижную международную премию за "живучесть"
Игра World of Tanks получила награду Golden Joystick Awards — «Золотой джойстик». Разработанный белорусами MMO-проект
Вот остальные победители:
«Лучшее повествование» — God of War;
«Лучшая соревновательная игра» — Fortnite Battle Royal;
«Лучший кооператив» — Monster Hunter: The World;
«Киберспортивная игра года» — Overwatch;
«Выбор критиков» — Red Dead Redemption 2;
«Игра года» — Fortnite Battle Royale.
World of Tanks награда досталась уже в четвертый раз. Проект белорусов также получал награды в 2011 году в номинации «Лучшая бесплатная игра года», в 2012-м в номинации «Лучшая массовая многопользовательская онлайн-игра» и в 2017-м в номинации «Все еще играем».
«Золотой джойстик» — ежегодная церемония награждения за лучшие компьютерные игры. Ее организует с 1983 года британская медиакомпания EMAP, издатель нескольких журналов на игровую тематику. «Это единственная в своем роде награда, обладателей которой определяют геймеры, а не группа „экспертов“», —
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Разработанный белорусами MMO-проект отметили в номинации Still Playing Award - "Все еще играем".
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