Андрей Сидоренко: Хотели показать себя, но игра не задалась

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Хотели показать себя перед зрителями, которых было очень много, но игра не получилась. Хорошо начали, а затем необязательные голы надломили команду. Нам не хватает нацеленности на ворота — бросков очень мало. Часто пытались разыграть до верного. Сегодня то, что планировали, нам не удалось.

— Команда очень мало забрасывает. Рассматриваете ли кандидатов из чемпионата Беларуси, например, лучшего бомбардира Михаила Стефановича?

— Нам нужно усиливать атаку, поэтому рассматриваем все варианты. В том числе и этот.

— Когда приходит новый тренер, у команды, как правило, случается эмоциональный всплеск. Не сожалеете, что очень сложный календарь не позволяет преобразовать это в результат?

— А чего сожалеть? Календарь такой, как есть. Нам сейчас нужно работать над многими аспектами, например, большинством, а времени совсем мало. Уже завтра утром вылетаем в Хабаровск.

— Как оцените игру Блума?

— Хорошо, что он не забыл, как играть в хоккей. Все-таки последний матч был в марте. Джонатон старался. Думаю, для первой встречи он сыграл неплохо