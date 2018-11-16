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Андрей Сидоренко: Хотели показать себя, но игра не задалась
Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:4).
— Хотели показать себя перед зрителями, которых было очень много, но игра не получилась. Хорошо начали, а затем необязательные голы надломили команду. Нам не хватает нацеленности на ворота — бросков очень мало. Часто пытались разыграть до верного. Сегодня то, что планировали, нам не удалось.
— Команда очень мало забрасывает. Рассматриваете ли кандидатов из чемпионата Беларуси, например, лучшего бомбардира Михаила Стефановича?
— Нам нужно усиливать атаку, поэтому рассматриваем все варианты. В том числе и этот.
— Когда приходит новый тренер, у команды, как правило, случается эмоциональный всплеск. Не сожалеете, что очень сложный календарь не позволяет преобразовать это в результат?
— А чего сожалеть? Календарь такой, как есть. Нам сейчас нужно работать над многими аспектами, например, большинством, а времени совсем мало. Уже завтра утром вылетаем в Хабаровск.
— Как оцените игру Блума?
— Хорошо, что он не забыл, как играть в хоккей. Все-таки последний матч был в марте. Джонатон старался. Думаю, для первой встречи он сыграл неплохо
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Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от "Автомобилиста" (0:4).
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