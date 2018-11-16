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Чемпиона Казахстана по дзюдо убили в очереди за углем
Спортивный Казахстан потрясла новая трагедия — следом
12 ноября Жасулан отправился на угольный разрез Каражыра в городе Семей (Восточно-Казахстанская область). По информации свидетелей, дзюдоист подрался с неким мужчиной из очереди — оппонент нанес Абиеву смертельный удар по голове. По факту преступления заведено уголовное дело, предполагаемому убийце грозит лишение свободы сроком до 12 лет по статье УК Казахстана.
По информации
Жасулан Абиев — чемпион и многократный призер Казахстана по дзюдо, его весовая категория — до 60 кг. Дзюдоист в 2010 году завершил спортивную карьеру и погрузился в бизнес. Ему было 33 года.
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Спортивный Казахстан потрясла новая трагедия - следом за фигуристом Денисом Теном погиб дзюдоист Жасулан Абиев.
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