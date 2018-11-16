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В районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие…
16.11.2018 — Разное | Кричевская жизнь
В районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. В его рамках прошло чествование передовиков, конкурсы «Малады Гаспадар» и «Маладая гаспадыня» и др. Фотоотчет.
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В районном Центре культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. В его рамках...
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