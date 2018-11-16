﻿ Районная больница и центр соцобслуживания в Ивье во время празднования «Дажынак-2018» получат в подарок электромобили. 21.by
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Районная больница и центр соцобслуживания в Ивье во время празднования «Дажынак-2018» получат в подарок электромобили

16.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Подарки предоставлены по Программе малых грантов Глобального экологического фонда.
 
Районная больница и центр соцобслуживания в Ивье во время празднования «Дажынак-2018» получат в подарок электромобили
 
– Сегодня автомобили с большими бантами уже украшают центральную праздничную площадь. Ожидается, что ключи от них представителям учреждений на торжестве вручит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Инна Тарасова.
 
 
Водители, которым предстоит управлять современными автомобилями, уже прошли обучение. В райцентре, к слову, в октябре появилась и заправка для новомодного экологичного транспорта. Она расположена неподалеку от созданного недавно сквера влюбленных.
 
 
 
 
 
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Подарки предоставлены по Программе малых грантов Глобального экологического фонда.
 
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