Районная больница и центр соцобслуживания в Ивье во время празднования «Дажынак-2018» получат в подарок электромобили

Подарки предоставлены по Программе малых грантов Глобального экологического фонда.





– Сегодня автомобили с большими бантами уже украшают центральную праздничную площадь. Ожидается, что ключи от них представителям учреждений на торжестве вручит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, – рассказала заместитель председателя Ивьевского райисполкома Инна Тарасова.

Водители, которым предстоит управлять современными автомобилями, уже прошли обучение. В райцентре, к слову, в октябре появилась и заправка для новомодного экологичного транспорта. Она расположена неподалеку от созданного недавно сквера влюбленных.