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В Беларуси установят первый в мире памятник Новому году

16.11.2018 21:21 — Разное | Партизан  
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Первый и пока единственный в мире памятный знак Новому году откроют 8 декабря в Беловежской пуще, сообщает сайт Нацпарка.


Фото: npbp.by

Кованая художественная композиция появится рядом с главной елкой в поместье Деда Мороза. Памятный знак представляет собой циферблат часов, показывающий время «без двух минут Новый год», и стоящие на нем валенки Деда Мороза. Справа от циферблата располагается посох с варежкой зимнего волшебника, а слева — мешок с новогодними подарками.

Скульптурная композиция будет интерактивной: гости сказочного Поместья Деда Мороза смогут встать в валенки, взяв в правую руку посох, в левую — мешок с подарками и загадать свое самое заветное желание.


В открытии памятного знака примут участие белорусский Дед Мороз, Снегурочка, Матушка-Зима и ее дочери — Стужа, Вьюга и Метелица, а также сказочные гости из России — Глинышек из Яранска и башкирский Кыш Бабай из Уфы и гости фестиваля зимних волшебников «Зубр своего дела».


 
 
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Первый и пока единственный в мире памятный знак Новому году откроют 8 декабря в Беловежской пуще, сообщает сайт Нацпарка.
 
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