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Падение метеорита в Гренландии привело к образованию кратера размером с Париж

16.11.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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Международная группа ученых обнаружила подо льдом в Гренландии кратер, образовавшийся в результате падения железного метеорита. Его диаметр — 31 км, а общая площадь больше, чем Париж.



Впервые кратер был обнаружен в 2015 году. Он образовался в результате падения 20-тонного металлического метеорита на территории ледника Хьяватха. Какой эффект это событие оказало на жизнь и сейсмические процессы на Земле, ученым выяснить пока не удалось.

По оценке исследователей, метеорит мог упасть около 12 тыс. лет назад — в конце последнего Ледникового периода. Образовавшийся в результате кратер является одним из 25 самых больших объектов такого рода на Земле и первым, обнаруженным подо льдом, пишет «EurekAlert!».

Международная группа ученых обнаружила подо льдом в Гренландии кратер, образовавшийся в результате падения железного метеорита. Его диаметр — 31 км, а общая площадь больше, чем Париж.

«Кратер исключительно хорошо сохранился, и это удивительно, потому что лед — невероятно подвижная структура, которая быстро стирает следы различных событий. Это может означать, что кратер является молодым с геологической точки зрения. Его состояние свидетельствует о том, что объект сформировался после того, как лед начал покрывать Гренландию (менее 3 млн лет назад). Скорее всего, это произошло в конце последнего ледникового периода, всего 12 тыс. лет назад», - говорит Курт Кьяр, профессор Центра геогенетики в Музее естественной истории Дании.


Ранее ученые из университета Кертина доказали, что древнейшие гранитоподобные или фельзитовые скалы на Земле, расположенные в долине реки Аската в Канаде, сформировались 4,02 млрд лет назад в результате бомбардировки планеты метеоритами.


 
 
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Международная группа ученых обнаружила подо льдом в Гренландии кратер, образовавшийся в результате падения железного метеорита. Его диаметр — 31 км, а общая...
 
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