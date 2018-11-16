|
Минское "Динамо" всухую проиграло "Автомобилисту"
ХК "Динамо-Минск" в пятницу вечером на домашней площадке уступило "Автомобилисту" – 0:4.
Три из четырех шайб были заброшены гостями еще в первом периоде, еще одна – в начале второго.
Минское "Динамо" продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ХК "Динамо-Минск" в пятницу вечером на домашней площадке уступило "Автомобилисту" – 0:4. Три из четырех шайб были заброшены гостями еще в первом периоде, еще одна – в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)