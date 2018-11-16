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Минское "Динамо" всухую проиграло "Автомобилисту"

16.11.2018 22:14 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" в пятницу вечером на домашней площадке уступило "Автомобилисту" – 0:4.

Три из четырех шайб были заброшены гостями еще в первом периоде, еще одна – в начале второго.

Минское "Динамо" продолжает занимать последнее место в Западной конференции КХЛ.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" в пятницу вечером на домашней площадке уступило "Автомобилисту" – 0:4. Три из четырех шайб были заброшены гостями еще в первом периоде, еще одна – в...
 
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