﻿ Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа»

16.11.2018 23:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Уверенная виктория команды Игоря Криушенко не осталась незамеченной в нашей футбольной среде. Своим мнением о вчерашнем поединке с Люксембургом поделился экс-наставник национальной сборной Беларуси Юрий Пунтус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа»

Юрий Пунтус, экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Победа заслуженная, и хорошая победа. В общем-то, мы ждали этого матча с нетерпением. Но и с настороженностью, потому что все-таки Люксембург в сегодняшнем исполнении – очень грозный соперник, а нам нужно было побеждать. Поэтому я считаю, что мы заслуженно выиграли эту игру.

В таких случаях, когда наша команда ведет 2:0, наверное, лучше подержать синицу в руках, чем искать журавля в небе. Очень важен был результат. Игра по счету, может так ее назвать? Я бы не сильно упрекал наших ребят в этом.

Полную версию интервью Юрия Пунтуса можно будет увидеть в еженедельной программе «Неделя спорта», которая выйдет 18 ноября.
Новости по теме

Лига наций. Сборная Беларуси победила Люксембург

Лига наций. Второй тайм, Беларусь обыгрывает Люксембург в гостях

Матч Беларусь-Люксембург состоится: погода улучшается

Лига наций. Матч Беларусь–Люксембург может быть перенесен из-за тумана

Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам в Лиге наций УЕФА

«Беларусбанк – высшая лига». ФК «Витебск» обыграл «Ислочь» и вернулся на 3-е место в турнирной таблице

Лига Европы: БАТЭ проиграл «Челси»

«Просто не будет». Ажиотаж перед игрой БАТЭ–«Челси» – репортаж СТВ
‡агрузка...
Новости 24 часа

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»

Виталий Вовк провёл выездной приём в Шарковщинском районе

Проект нового генсоглашения между правительством, нанимателями и профсоюзами разработали в Беларуси

Второй белорусский спутник и робот-курьер: как наука изменит нашу жизнь?

Большое совещание у Президента: как будут развивать энергетику после запуска БелАЭС?

Новости экономики за 16.11.2018

Общественные бани и души в сельской местности признали социально значимой услугой

Все новости
 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Уверенная виктория команды Игоря Криушенко не осталась незамеченной в нашей футбольной среде. Своим мнением о вчерашнем поединке с Люксембургом...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Работаю по совести»: в хозяйстве МВД «Хутор-Агро» встретили первые «Дожинки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика