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Юрий Пунтус о матче Беларусь-Люксембург: «Победа заслуженная, и хорошая победа»
Новости Беларуси. Уверенная виктория команды Игоря Криушенко не осталась незамеченной в нашей футбольной среде. Своим мнением о вчерашнем
Юрий Пунтус, экс-главный тренер сборной Беларуси по футболу:
В таких случаях, когда наша команда ведет 2:0, наверное, лучше подержать синицу в руках, чем искать журавля в небе. Очень важен был результат. Игра по счету, может так ее назвать? Я бы не сильно упрекал наших ребят в этом.
Полную версию интервью Юрия Пунтуса можно будет увидеть в еженедельной программе «Неделя спорта», которая выйдет 18 ноября.
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Новости Беларуси. Уверенная виктория команды Игоря Криушенко не осталась незамеченной в нашей футбольной среде. Своим мнением о вчерашнем поединке с Люксембургом...
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